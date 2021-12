Le président de la République installe le président et membres de l’Observatoire national de la société civile

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a installé mercredi le président et les membres de l’Observatoire national de la société civile, et ce, conformément à ses attributions constitutionnelles et en application de l’article 213 de la Constitution, a indiqué un communiqué de la Présidence de la République.

A cette occasion, le président de la République a « appelé les membres de cet organe consultatif important à assumer leurs responsabilités pour contribuer à la promotion de la citoyenneté, de la pratique démocratique et des valeurs nationales, aux niveaux local et national, en concrétisation de ses engagements », a ajouté le communiqué.