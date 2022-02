<span style='text-decoration: underline;'>Davide Tizzano en visite à Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Le président du Cijm émerveillé par le nouveau stade</span>

Le président du Comité International des Jeux Méditerranéens (CIJM) Davide Tizzano a salué l’appui du président de la République et du Premier ministre pour réussir l’organisation des jeux 2022 a Oran.

Il a eu une impression positive suite à la visite des structures des jeux samedi, comme le nouveau stade d’Oran et le village méditerranéen. «J’ai eu une impression positive, je suis heureux de l’appui donné par le président de la République et le Premier ministre. Je suis heureux de voir ces infrastructures au standard international. Mention spéciale pour le nouveau stade d’Oran.

Il s’agit d’une fierté pour les jeux méditerranéens. Le village méditerranéen offre toutes les conditions nécessaires pour le bien-être des athlètes. Je salue le travail accompli ces derniers mois par le commissaire des jeux Aziz Derouaz. Nous soutenons le commissaire des jeux et le wali d’Oran pour le reste des préparatifs de ces jeux» dira-t-il. Pour sa part, Aziz Derouaz le commissaire des jeux a salué le travail et les efforts réalisés par le wali ces 4 derniers mois.

«Le président et le commissaire général du Cijm ont qualifié de miracle ce qui a été réalisé ces 4 derniers mois» explique- t-il. Le commissaire des jeux a affirmé que le travail n’est pas encore fini et que d’autres étapes importantes attendent le Cojm comme la finalisation des travaux des structures restantes et la préparation de la participation des jeux en matière d’inscription des athlètes. «Nous sommes satisfait mais d’autres défis nous attendent» conclue-t-il.

Fethi Mohamed