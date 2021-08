<span style='text-decoration: underline;'>CR Temouchent</span>:<br><span style='color:red;'>Le président Talbi parti pour rester</span>

Le président du CR Temouchent, Houari Talbi, a consenti de poursuivre sa mission après avoir entretenu le flou sur son avenir avec le club de Ligue deux algérienne de football, a-t-on appris, lundi, de l’intéressé.

Houari Talbi a fait savoir, à ce propos, qu’il a longtemps hésité pour enclencher les préparatifs de la nouvelle saison «de crainte de revivre les mêmes problèmes de l’exercice passé». Le CRT, qui a retrouvé le deuxième palier la saison précédente, ne s’est pas contenté de jouer le rôle de figurant puisqu’il a bataillé pour accéder parmi l’élite jusqu’aux ultimes journées du championnat. «N’étaient-ce les problèmes financiers énormes auxquels on avait fait face, en raison notamment du manque d’entraide de la part des autorités locales, conjugué à l’absence totale de sponsors, nous aurions pu créer la surprise», a regretté le président du club de l’ouest du pays. Conscient de la difficulté de la mission qui l’attend encore la saison prochaine, surtout avec les nombreux déplacements au menu après le changement du système de compétition, Houari Taleb a justifié sa décision de rester en poste par sa crainte «pour l’avenir du club surtout que les candidats à ma succession ne se bousculent pas au portillon», a-t-il expliqué. Et comme première action entreprise par ses soins après sa décision de garder la présidence du CRT, Houari Talbi a fait signer des contrats à trois joueurs de l’équipe réserve promus désormais en équipe première. Il s’agit d’Adel Nemiche, Bachir Benhmida, et Oussama Belghomari. D’autres éléments de cette catégorie, ayant émergé du lot la saison passée, devraient leur emboîter le pas dans les prochains jours, a-t-il promis. Concernant la barre technique du CRT, le premier responsable du club a démenti l’information donnant Omar Belatoui de retour à l’équipe qu’il avait fait accéder en Ligue 2 à l’issue de l’exercice 2019-2020. Pour rappel, Belatoui avait été remplacé par Hadj Merine l’été dernier, avant que ce dernier ne cède sa place à mi-parcours du championnat à Mohamed Kebdani auteur d’un bilan des plus positifs, a jugé son président, d’où l’intention de ce dernier de lui renouveler confiance.