<span style='text-decoration: underline;'>Aid El-Fitr</span>:<br><span style='color:red;'>Le Président Tebboune adresse ses vœux au peuple algérien</span>

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a adressé mercredi ses vœux au peuple algérien à l’occasion de l’avènement de Aïd El-Fitr, l’appelant à davantage de vigilance et de respect des mesures préventives contre le Coronavirus.

«Cette heureuse occasion m’offre l’opportunité de m’adresser à vous, concitoyennes et concitoyens, pour vous inviter à davantage de vigilance, d’engagement et de respect des mesures préventives contre la pandémie de Covid-19 qui continue de faucher des vies et détruire les économies du monde, nonobstant les moyens colossaux mobilisés pour lutter contre ses incidences graves dans divers domaines», a indiqué le Président Tebboune dans une allocution adressée au peuple algérien à la veille de la célébration de Aïd El-Fitr. Après avoir salué «les valeurs de solidarité dont a fait montre, comme à l’accoutumée, notre vaillant peuple en ce mois de miséricorde», le Président Tebboune a affirmé que «nous sommes appelés, aujourd’hui alors que nous célébrons la fête de l’Aid, à maintenir cet esprit et ces mêmes valeurs». Le président de la République a saisi cette occasion pour adresser ses voeux au peuple palestinien. «Je ne manquerais pas, en cette grande occasion, de me remémorer les sacrifices du peuple palestinien frère qui mène une résistance héroïque face à l’occupation et à l’agression contre la Mosquée d’Al Aqsa, première qibla à Al Qods. Malgré leurs souffrances, nous leur souhaitons un heureux Aid à Ghaza et en Cisjordanie».