<span style='text-decoration: underline;'>Référendum sur la révision constitutionnelle</span>:<br><span style='color:red;'>Le Président Tebboune convoque le corps électoral</span>

Le décret portant convocation du corps électoral a été signé, ce mardi par le président de la République. Cet acte officiel lance le processus référendaire et signe le passage de l’Algérie et des Algériens à une phase politiquement très intense. La campagne de sensibilisation de l’opinion nationale a déjà été enclenchée, hier, et se poursuivra sur près d’un mois et demi. Mais avant d’arriver à la forme que prendra la campagne référendaire, il y a lieu de souligner qu’à travers cette convocation du corps électoral, le chef de l’Etat concrétise un engagement électoral majeur, censé jeter les bases d’un «Etat moderne au service du citoyen».

Lors de son examen à l’Assemblée populaire nationale (chambre basse du Parlement), le Premier ministre Abdelaziz Djerad avait déclaré que la nouvelle mouture de la Loi fondamentale vise «à séparer l’argent de la politique, lutter contre la corruption et mettre l’Algérie à l’abri des dérives autocratiques et hégémoniques qu’elle a connus par le passé». Cette révision profonde vient donner du sens au mouvement populaire du 22 février 2019, qui a vu des dizaines de milliers de citoyens défiler pour s’opposer à un cinquième mandat du président déchu Abdelaziz Bouteflika. De fait, la nouvelle Constitution ouvre une autre ère que les Algériens ont souverainement réclamée.

Il faut savoir que le projet de la révision de la Constitution comprend six axes. Il s’agit des «droits fondamentaux et libertés publiques», du «renforcement de la séparation et de l’équilibre des pouvoirs», de «l’indépendance de la justice», de «la Cour constitutionnelle», de la «transparence, prévention et lutte contre la corruption» et de «l’Autorité nationale indépendante des élections». D’autres aspects de la vie de la cité ont été abordés, avec le souci majeur de respecter les droits des citoyens. Enfin, la révision constitutionnelle confirme de manière irrévocable la liberté de la presse sous toutes ses formes et interdit le contrôle préalable sur cette liberté. Le texte dispose aussi que la loi ne doit pas comporter des dispositions de nature à entraver la liberté de création des partis politiques. Lors de la campagne référendaire, tous les chapitres concernés par la révision seront abondamment abordés par les spécialistes et les acteurs politiques.

Sur la faisabilité juridique du référendum, il y a lieu de retenir le fait qu’«il est mis à la disposition de chaque électeur deux bulletins de vote imprimés sur papier de couleurs différentes, l’un portant la mention OUI, l’autre la mention NON». Il est également précisé que «la question prévue pour les électeurs est formulée de la manière suivante : Etes-vous d’accord sur… qui vous est proposé ?», relevant aussi que «les caractéristiques techniques des bulletins de vote sont définies par voie réglementaire».

Il est utile de souligner que l’article 8 de l’actuelle Constitution énonce que «le pouvoir constituant appartient au peuple» qui «exerce sa souveraineté par l’intermédiaire des institutions constitutionnelles qu’il se donne» ainsi que «par voie de référendum et par l’intermédiaire de ses représentants élus».

On notera aussi que l’article 209 de la Constitution de 2016 prévoit en outre le cas de figure de rejet du référendum par le peuple et stipule à cet effet : «La loi portant projet de révision constitutionnelle repoussée par le peuple, devient caduque. Elle ne peut être à nouveau soumise au peuple durant la même législature».

Le Président Tebboune a évoqué cette possibilité et relevé que la Constitution de 2016 demeurera, au quel cas, la loi fondamentale du pays. Mais il a aussi affiché sa conviction que les révisions proposées par le comité » d’experts et enrichies par plus de 5.000 observations émanant de la scène politique et de la société civile, est «largement consensuelle tout au long de son élaboration, et ce, en permettant aux différentes franges de la société et aux faiseurs d’opinion publique d’en débattre durant plus de quatre mois, en dépit des entraves imposés par la crise sanitaire». Les Algériens ont 45 jours pour se faire une idée et voter en toute liberté.

Anissa Mesdouf