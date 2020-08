Le Président Tebboune dépêche Boukadoum au Mali

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, dépêché par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, est arrivé vendredi à Bamako (Mali) pour une visite d’une journée, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Cette visite qui s’inscrit dans “la continuité des relations historiques de fraternité et de solidarité que l’Algérie a toujours entretenues avec le Mali, vient marquer le soutien indéfectible au peuple malien frère et son attachement ferme à la sécurité et à la stabilité du Mali”, a ajouté la même source.