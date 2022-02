<span style='text-decoration: underline;'>Algérie-Qatar</span>:<br><span style='color:red;'>Le Président Tebboune en visite à «Qatar Foundation»</span>

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a visité, lundi, Qatar Foundation pour l’éducation, les sciences et le développement communautaire, dans le cadre de sa visite entamée samedi au Qatar à l’invitation de l’Emir Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani.

Le Président Tebboune s’est rendu à l’édifice central de Qatar Foundation, qui compte 50 filiales dans les domaines de l’enseignement, de la recherche et du développement social, où il a été accueilli par la vice présidente du conseil d’administration et présidente exécutive de l’établissement, Chikha Hind bint Hamad Al Thani. Le Chef de l’Etat a visité les différents services de la fondation qatarie où il a reçu des explications sur les objectifs, les activités, l’organisation et les filiales de cette dernière .

M. Tebboune s’est rendu, par la suite, à la Bibliothèque nationale du Qatar, où il a visité les différents pavillons et écouté un exposé sur les ouvrages et manuscrits dont elle dispose. A la fin de sa tournée, le président de la République a visité le haras des pur-sang arabes «Al Shaqab» où il a pris connaissance des principales races élevées dans ce centre. Le Président Tebboune avait entamé samedi une visite d’Etat au Qatar. Le président de la République et la délégation qui l’accompagne ont été accueillis, dimanche au cabinet princier, par l’Emir de l’Etat du Qatar, Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani. Des entretiens bilatéraux élargis aux ministres et responsables des deux pays ont eu lieu avant que le président de la République et l’émir du Qatar s’entretiennent en tête à tête. L’Algérie et le Qatar ont signé plusieurs accords de coopération dans les domaines de la diplomatie, de la justice, du développement social, de la famille et de l’enseignement supérieur. A l’issue de ces entretiens, Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani a offert un déjeuner en l’honneur du Président Tebboune et de la délégation qui l’accompagne. Le Président Tebboune a reçu, dimanche au siège de sa résidence à Doha, le Premier ministre, ministre de l’Intérieur qatari, Cheikh Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al-Thani, qui lui a rendu une visite de courtoisie. Le chef de l’Etat a rencontré, dimanche soir à Doha, en présence de la délégation qui l’accompagne, des représentants de la communauté nationale établie au Qatar et a écouté leurs préoccupations. Il a également répondu à leurs questions concernant notamment la situation socio-économique du pays et les relations algéro-qataries et les moyens de les promouvoir. Le Président Tebboune est accompagné dans sa visite d’Etat au Qatar d’une délégation ministérielle composée des ministres des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, de la Justice, Garde des sceaux, de l’Energie et des mines, de l’Agriculture et du développement rural, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville et de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme.