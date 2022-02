Le Président Tebboune en visite d’Etat au Qatar à partir de samedi

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune entame, samedi, une visite d’Etat de deux jours au Qatar à l’invitation de l’Emir Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, indique un communiqué de la Présidence de la République.

« A l’invitation de son frère, son Altesse Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, l’Emir de l’Etat frère du Qatar, le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune entamera une visite d’Etat de deux jours à l’Etat du Qatar, à partir du 19 février 2022 », précise le communiqué.

Cette visite, « s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations fraternelles entre les deux peuples frères et de la promotion de la coopération bilatérale, en consécration des relations solides et séculaires unissant les deux peuples et les dirigeants des deux pays », souligne le communiqué.

Le Président Tebboune aura également à participer au 6e sommet des chefs d’Etats et de Gouvernements du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), prévu à Doha, conclut la même source.