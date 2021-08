<span style='text-decoration: underline;'>IL A PRONONCÉ, CE JEUDI, UN DISCOURS À LA NATION</span>:<br><span style='color:red;'>Le Président Tebboune met en garde contre l’exploitation des crises</span>

Il a mis l’accent sur la nécessité de préserver l’unité nationale. La moindre tentative d’y porter atteinte «est un crime en soi», a souligné le président de la République, rappelant que cette question demeure «une chose sacrée».

Le drame national que vit le pays a été au centre d’un discours à la na tion, prononcé, ce jeudi par le président de la République. La gravité du moment et l’ampleur du malheur qui s’est abattu sur l’Algérie mettent le chef de l’Etat dans la posture de père de la nation et c’est à ce titre qu’il s’est exprimé avec un langage franc et sur un ton très ferme.

Abdelmadjid Tebboune a eu raison dans son allocution à mettre les Algériens en garde contre les tentatives d’atteinte à l’unité nationale. Toute exploitation éhontée du drame pour envenimer la situation et semer la discorde entre les enfants de la patrie a été dénoncé par le chef de l’Etat. De pareilles tentatives, il y en a eu. Et c’est pour cela que le Président Tebboune a jugé primordial de mettre l’unité nationale à l’abri de toute tentative malveillante. Il faut combattre «les profiteurs d’occasions pour semer la discorde», dira le chef de l’Etat, non sans indiquer avec force que «l’Etat algérien est indivisible, il en est de même pour le peuple».

Le propos est tranchant et la détermination d’user de «toutes les voies possibles» pour barrer la route aux parties désirant attenter à cette union transparaissaient clairement dans le ton du président. «Ceux qui profitent de cette tragédie que traversent des wilayas entières pour envenimer la situation et tenter de séparer entre l’armée et le peuple et entre le peuple et l’Etat, doivent savoir que ce sont les citoyens honorables qui ont soutenu les services de sécurité pour mettre la main sur des suspects».

Le message présidentiel est on ne peut plus clair. Il a en outre mis l’accent sur la nécessité de préserver l’unité nationale. La moindre tentative d’y porter atteinte «est un crime en soi», a souligné le président de la République, rappelant que cette question demeure «une chose sacrée». L’évocation de l’unité nationale et les dangers qui la guette est une réalité et le fâcheux épisode de l’assassinat du jeune Djamel à Larbaa Nath Irathen, dans la wilaya de Tizi Ouzou, le président de la République a souligné que seule la Justice était habilitée à établir les faits dans cette affaire.

«Il convient de ne pas exploiter cette circonstance, ni de tomber dans le piège de deux organisations terroristes qui tentent de porter atteinte à l’unité nationale», a-t-il insisté. Sur les implications criminelles de ces incendies, Abdelmadjid Tebboune a révélé l’arrestation de 22 individus suspectés d’être à l’origine des feux de forêts qui ont ravagé plusieurs wilayas du pays, relevant que la majorité des incendies sont d’origine criminelle. Allant au détail, le chef de l’Etat a précisé que 11 suspects ont été appréhendés à Tizi Ouzou, 4 à Annaba et le reste à Médéa, Jijel et Ain Defla. Tous les suspects sont à présent entre les mains de la Justice.

«Les enquêtes vont bon train pour mettre la main sur les auteurs de ces feux», a indiqué le Président Tebboune, soulignant que «la Justice suivra son cours dans ce sens». Concernant les moyens déployés par l’Etat pour lutter contre les incendies, le chef de l’Etat a annoncé l’arrivée de deux avions bombardiers d’eau en provenance de France et d’Espagne. Un autre avion attendu de Suisse devrait être opérationnel, dès demain.

Le Chef de l’Etat a relevé avoir donné, dès les premiers départs de feux, des instructions pour prendre attache avec tous les pays européens amis en vue de l’acquisition de canadairs. Malheureusement, a-t-il dit, aucun pays n’a répondu à notre demande, tous les appareils européens étant déployés en Grèce et en Turquie. Et de rappeler que «l’Algérie a reçu, ce jour, deux avions en provenance de France, pour l’extinction des feux».

Une démarche qui intervient au lendemain de l’accord commercial auquel est parvenue l’Algérie avec l’Union européenne (UE), portant affrètement de deux avions bombardiers d’eau (ABE). Par ailleurs, le Président Tebboune a fait état, dans le même contexte, d’instructions données à l’Armée nationale populaire (ANP) pour «prendre contact avec les compagnies qui vendent des ABE», affirmant que l’Algérie avait suffisamment de moyens matériels pour l’acquisition de ces appareils. «L’Etat a mobilisé tous les moyens matériels et humains» nécessaires pour surmonter cette conjoncture», a-t-il expliqué, soulignant que l’ANP avait réquisitionné 6 hélicoptères pour venir à bout des flammes.

Nadera Belkacemi