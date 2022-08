<span style='text-decoration: underline;'>Conseil des ministres</span>:<br><span style='color:red;'>Le Président Tebboune ordonne la révision de l’allocation chômage, des salaires et des pensions de retraite</span>

Conditionnées bien entendu avec les moyens financiers dont dispose le pays, ces hausses seront effectives dès l’année prochaine, puisque le chef de l’Etat a ordonné à ce que les enveloppes nécessaires à ces augmentations soient introduites dans la loi de finances de 2023.

Présidant avant-hier le premier Conseil des ministres de la rentrée politique, Abdelmadjid Tebboune a donné un certain nombre d’instructions importantes pour toute la communauté nationale. Preuve que cette réunion est cruciale pour les Algériens, l’aspect pouvoir d’achat a été abordée de manière claire et le président de la République a instruit le gouvernement à l’effet de procéder à la révision de l’allocation chômage et de la liste des bénéficiaires, des salaires des travailleurs ainsi que des pensions de retraite. Conditionnées bien entendu avec les moyens financiers dont dispose le pays, ces hausses seront effectives dès l’année prochaine, puisque le chef de l’Etat a ordonné à ce que les enveloppes nécessaires à ces augmentations soient introduites dans la loi de finances de 2023.

Sur un tout autre dossier, celui de la réconciliation nationale, le Président Tebboune a ordonné une seconde lecture du projet de loi relatif au rassemblement pour le renforcement de l’unité nationale. «Le Président de la République a ordonné la révision de ce projet de loi en limitant la catégorie des bénéficiaires aux reste des personnes qui se sont rendues après l’expiration des délais de la loi sur la concorde civile», précise un communiqué du Conseil des ministre. Sur la question du financement du terrorisme et du blanchiment d’argent, le Président Tebboune a mis en avant l’ «importance et le rôle de cette loi dans la lutte contre le phénomène de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et la corruption, insistant sur l’application et le respect de toutes les procédures et les jugements dans la confiscation».

Au plan économique et précisément dans son volet agricole, le chef de l’Etat a instruit le ministre de l’Agriculture «d’accélérer l’indemnisation des agriculteurs affectés, avant le début de la saison agricole en leur assurant tous les moyens nécessaires», précise la même source. «Il a ordonné l’indemnisation du reste des victimes des récents incendies à travers un recensement minutieux associant les autorités locales», ajoute le communiqué. «Le Président a donné des instructions quant à l’impérative exploitation, dès cette saison, des moyens technologiques, notamment les drones pour identifier les sites et les conditions de stockage des céréales», souligne la même source.

Le Président Tebboune a également insisté sur l’obligation stratégique d’améliorer les rendements de la filière céréalière, dans l’objectif d’atteindre une moyenne de production de 30 à 35 quintaux par hectare. Outre cet objectif, le chef de l’Etat a ordonné l’extension de la capacité de stockage stratégique des céréales. Il a également ordonné le «recours à la photographie par drones, tout en assurant la coordination entre les services de l’Agriculture et de sécurité pour déterminer les superficies réelles des terres cultivées».

Lors de l’examen du dossier de la loi organique sur l’information, le Président Tebboune a souligné l’urgence de créer un Conseil supérieur de l’éthique et de la déontologie du journalisme, ayant pour prérogatives de statuer sur les questions à caractère professionnel dans toutes les spécialités médiatiques. Le rôle de ce Conseil consiste à déterminer les «concepts relatifs à la définition des catégories professionnelles du secteur de l’information, et de distinction entre la violation de l’éthique professionnelle et le volet pénal». Il a mis l’accent sur l’impératif de «domicilier les chaînes de télévision à contenu algérien avant la fin de l’année en cours, et ce, en coordination avec l’entreprise de télédiffusion d’Algérie (TDA), afin de lutter contre le transfert illicite de devises de manière déguisée», soulignant la nécessité de «tenir compte de la détention de la nationalité algérienne et de l’expérience professionnelle, lors de la création des établissements de services audiovisuels».

Lors de ce Conseil des ministres, il a aussi été décidé de fixer la date de la rentrée scolaire 2022/2023 pour le mercredi 21 septembre 2022. Le président de la République a donné, à cet effet, instruction au Premier ministre d’assurer la coordination entre les secteurs de l’Éducation et de la Santé, en vue de tenir une réunion «dans les meilleurs délais», avec la participation des associations des parents d’élèves, afin de statuer sur la possibilité de reprise des cours selon le système habituel.

Il a également enjoint d’adopter «une nouvelle politique s’agissant du manuel scolaire, en termes de distribution, et préserver son contenu de tout aspect politique pour une période de validité plus longue, quels qu’en soient les changements politiques», mais également de «poursuivre les mesures d’allègement du cartable et assurer une bonne préparation pour entamer l’enseignement de l’anglais aux classes de troisième année primaire dès cette année scolaire». Le Président Tebboune a affirmé aussi que l’Etat «continuera à soutenir les franges vulnérables, afin d’assurer la gratuité de l’éducation et de l’enseignement, tout en prenant en compte les mutations sociales en cours».

Yahia Bourit