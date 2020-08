<span style='text-decoration: underline;'>Transports terrestre, maritime et aérien </span>:<br><span style='color:red;'>Le Président Tebboune ordonne la révision du secteur</span>

Face aux difficultés financières rencontrées par les opérateurs exerçant dans les transports, tous secteurs confondus, une profonde réforme s’impose.

Les entreprises du secteur du transport national que ce soit terrestre, maritime ou aérien font face, depuis des années, à des difficultés financières et à une multitude de problèmes.

Il s’agit notamment du manque de rentabilité, d’absence d’un service de qualité, plusieurs localités non desservies, anarchies dans les gares routières, entre autres.

Ce constat a poussé le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à réagir en ordonnant, à l’adresse des autorités compétentes, d’effectuer une révision du système des transports terrestre, maritime et aérien.

Les recommandations du chef de l’État ont été énoncées lors du dernier Conseil des ministres organisé via visioconférence, après avoir écouté les exposés des ministres de la Numérisation et des Statistiques et des Transports et durant lequel il a affirmé que cette révision doit tenir compte des critères de rentabilité et de qualité des prestations.

Évoquant le transport aérien qui nécessite « une reconsidération d’une manière globale », le chef de l’État n’a pas écarté le lancement d’une nouvelle compagnie aérienne, si le besoin se fera sentir.

Cette démarche, selon M. Tebboune, aura à répondre à la demande mais aussi à mener « une meilleure exploitation des aéroports intérieurs pour une rentabilité acceptable, et l’ouverture de nouvelles lignes internationales en vue de hisser les capacités de transport aérien national ».

Les recommandations du chef de l’État ont concerné aussi le transport ferroviaire qui doit couvrir la totalité du territoire national au profit des passagers et pour l’acheminement des marchandises.

Dans ce cadre, il a ordonné d’»accorder la priorité au développement du rail pour englober les quatre coins du pays jusqu’à Tamanrasset et au-delà, Adrar et au-delà, dans la perspective de la réalisation et de la mise en service du Port-centre d’El Hamdania, à même d’alléger la surcharge sur le trafic routier et baisser les coûts de transport des marchandises et des personnes», et d’intensifier les contacts avec le partenaire chinois et de soumettre une nouvelle fois et prochainement le dossier devant le Conseil des ministres.

Pour ce qui est des pistes envisagées pour développer le transport ferroviaire ainsi que l’entretien des trains, la nécessité d’introduire l’utilisation du gaz liquéfié et l’électrification des trains et cesser toute acquisition de locomotives fonctionnant au gasoil sont parmi les recommandations du chef de l’État, appelant à veiller au respect des mesures d’hygiène au niveau des gares ferroviaires et routières.

Par ailleurs, le développement du transport maritime constitue aussi l’une des préoccupations du président de la République qui a appelé à une meilleure prise en charge de plusieurs segments du secteur. Il s’agit de « l’amélioration de la gestion des ports, l’ouverture de terminaux maritimes, la consolidation de l’actuelle flotte maritime pour mettre un terme à la saignée des devises du fait des coûts élevés du fret, sachant que l’actuelle flotte ne couvre que 3% des marchandises importés ».

D’autres mesures au profit du secteur du transport seront étudiées. Il s’agit de «soumettre à nouveau les dossiers des transports terrestre, maritime et aérien, un par un, au Conseil des ministres à partir de sa prochaine réunion».

Il est à signaler que le ministre délégué auprès du Premier-ministre, chargé de la micro-entreprise a, de son côté, présenté la stratégie à venir en matière d’emploi de jeunes et le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, un exposé sur le projet de réalisation de la Grande Mosquée d’Alger. A l’entame des travaux, le Premier ministre avait présenté un aperçu de l’action du Gouvernement durant la dernière quinzaine.

CNES médiateur entre le gouvernement et les opérateurs économiques

Dans un autre cadre, lors du dernier Conseil des ministres, le Conseil National Economique et Social (CNES) est chargé par le chef de l’État d’assurer le rôle de médiateur entre le Gouvernement et les opérateurs économiques.

Avec cette mission, le CNES s’érige en cellule de veille pour le suivi de la mise en œuvre des recommandations de la conférence nationale sur la relance socio-économique, tenue récemment.

La tâche confiée au CNES entre dans le cadre de la mise en œuvre sur le terrain des décisions et recommandations de la Conférence national de relance socio-économique, tenue les 18 et 19 août, afin qu’elles «ne restent pas de simples écrits», indique le chef de l’État pour qui «le sort du pays est tributaire de la concrétisation de la nouvelle approche économique». Par ailleurs, M. Tebboune a donné un mois au Gouvernement pour présenter au Conseil des ministres, une évaluation préliminaire de l’application de ces décisions et recommandations de lier la réalisation de chaque projet à un délai préalablement défini.

De leur côté, les ministres des Finances, du Commerce et de l’Industrie ont été chargés d’identifier la nature du guichet unique (dont la création a été décidée au profit des investisseurs), ses missions et sa géolocalisation pour être opérationnel dans trois mois au plus tard et ne s’occuper que des grands investissements.

Aussi, M. Tebboune a ordonné s’agissant des start-up, des micro-entreprises et celles ayant un caractère financier d’adopter un système de déclaration de projets dans une première étape afin de surmonter l’ensemble des obstacles qui anéantissent les initiatives créatrices. Le registre de commerce sera retiré ultérieurement, une fois le projet entré dans la phase production, ce qui fera des jeunes porteurs de projets de véritables opérateurs économiques.

Pour le secteur des micro-entreprises et de l’emploi de jeunes, il a demandé au Gouvernement de «s’écarter de la vision purement sociale» de la place des micro-entreprises dans la construction d’un nouveau tissu économique, tout en leur accordant un intérêt et une dimension économiques en s’appuyant notamment sur la création de zones d’activités économiques au profit des micro-entreprises englobant les différents métiers et professions.

Le chef de l’État a aussi donné des recommandations afin d’accompagner et orienter des entreprises, créées dans le cadre de l’ANSEJ, qui font face à des difficultés de gestion et de financement, en les assistant pour assurer leur intégration économique, au recours aux bureaux d’études régionaux pour la création de micro-entreprises, en leur assurant l’opportunité d’accéder au marché du travail, en passant par la reconsidération et la redéfinition des micro-entreprises en fonction des besoins de la nouvelle approche économique et l’élargissement du champ de participation d’une manière plus efficace de la femme dans le monde de l’entrepreneuriat.

Il a également insisté sur la nécessité d’une redynamisation et d’une coordination entre les micro-entreprises et les start-up, aux fins de l’obtention d’une faisabilité économique susceptible de participer à une plate-forme économique solide, à même de permettre d’atteindre, à l’horizon 2024, le chiffre de 1 million de micro-entreprises capables de contribuer à la création de la richesse nationale et d’emplois au profit d’une main œuvre jeune, qualifiée et formée, a été également parmi les orientations du président Tebboune.

Il est à rappeler enfin que le premier ministre a présenté lors du dernier Conseil des ministres, un aperçu de l’action du Gouvernement durant la dernière quinzaine. Il convient de signaler enfin qu’au terme du Conseil, le Président de la République a accordé au ministre des Ressources en eau «un délai d’une semaine» pour trouver «une solution définitive» aux perturbations et suspensions de l’alimentation en eau dans certaines wilayas.

Samir Hamiche