<span style='text-decoration: underline;'>COVID-19</span>:<br><span style='color:red;'>Le Président Tebboune ordonne l’accélération de la concrétisation du projet de fabrication locale du vaccin « Sputnik V »</span>

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné, mardi à Alger, de « procéder immédiatementé et « sans délai » à « la mise en œuvre du projet de fabrication du vaccin russe anti-covid19 +Sputnik V+ ».

Ces instructions ont été données par le Président Tebboune lors d’ue réunion d’évaluation de la situation pandémique en Algérie qu’il a présidée en présence du Premier ministre et des ministres de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, des Affaires religieuses et des Wakfs, du Commerce, de la Communication, des Travaux publics et des Transports, de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière et de l’Industrie pharmaceutique, ainsi que du Secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière chargé de la réforme hospitalière, des responsables des organes sécuritaires et des membres du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus ».

Le Groupe public SAIDAL avait effectivement entamé la concrétisation du projet de production des vaccins anti-covid19 « Sputnik V » avec le partenaire russe.

Les premières doses du vaccin seront fabriquées localement dès le mois de septembre prochain, avait déclaré le ministre de l’Industrie pharmaceutique Lotfi Benbahmed.

Ce projet sera concrétisé au niveau de l’usine Saidal de Constantine, grâce au transfert technologique assuré par les Russes, à travers une plateforme numérique accessible aux experts algériens, et qui rassemble toutes les données nécessaires pour la fabrication de « Sputnik V ».

Et pour la réalisation de ce projet, trois comités englobant des experts de Saidal, des universitaires, des centres de recherches, l’institut Pasteur et des cadres du ministère ont été mis en place.

Dans une déclaration à l’APS, la PDG du groupe pharmaceutique public Saidal, Fatoum Akacem, avait indiqué que « tout sera fait pour relever le défi d’être prêt à la date avancée par le ministre, à savoir septembre 2021 ».

« Il ne reste plus qu’à mettre l’usine à niveau sur certains aspects liés à la spécificité du vaccin et les pourparlers sont engagés, dans ce sens, avec tous les fournisseurs d’équipements », avait déclaré la PDG.

En effet, l’Algérie a entamé fin janvier sa campagne de vaccination suite à la réception du premier lot du vaccin Spoutnik-V.

La cadence de vaccination est appelée à augmenter, notamment suite à la réception de 920.000 doses du vaccin russe et ce, avant l’entrée en service de l’usine de production des vaccins (locale) durant la prochaine rentrée sociale.

La production locale des vaccins constitue « une étape stratégique et prospective » devant assurer « la souveraineté sanitaire », avait indiqué M. Benbahmed.