<span style='text-decoration: underline;'>Feux de forêt, coupure d’eau, crise de liquidité dans les postes </span>:<br><span style='color:red;'>Le Président Tebboune ordonne une enquête</span>

La succession de problèmes ayant « pourri » la vie des citoyens et qui ne sont pas passés inaperçus, feront l’objet d’enquêtes approfondies. Ce ne seront pas des investigations de routine, comme cela a toujours été le cas. Et pour cause, pour cette fois, l’ordre d’enquêter vient du sommet de la hiérarchie de la République.

En effet, les feux de forêts, la crise de liquidité, l’incident sur l’usine de dessalement d’eau de mer de Fouka et les coupures intempestive, sans préavis qui ont touché beaucoup de foyers ne passeront pas par «pertes et profit». Le président de la République veut être tenu au courant de toutes ces perturbations que la logique n’explique pas de prime à bord. «Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné aujourd’hui au Premier ministre l’ouverture immédiate d’une enquête sur les causes des incidents survenus ces derniers jours et qui ont impacté la vie des citoyens et l’économie nationale», rapporte un communiqué de la présidence de la République. L’ordre est ferme et tranche avec une gestion passée où une fois la phase difficile passé, on oublie tout et on ne fait rien pour éviter la récidive. Pour cette enquête ordonnée par le chef de l’Etat, il s’agit principalement de «déterminer les causes des incendies qui ont ravagé de vastes étendues de forêts, du manque de liquidités dans certaines banques et postes, de l’arrêt de la station de dessalement de Fouka et des coupures d’eau et d’électricité sans préavis dans des quartiers de la capitale et d’autres grandes villes durant les deux jours de l’Aïd El-Adha», lit-on dans le même communiqué.

Il faut bien se rendre à l’évidence que c’est bien la première fois dans les annales de la République que ce genre de problèmes remonte en un temps record à la présidence et fait l’objet d’une réaction rapide et énergique. Cette manière de gouverner n’est pas habituelle pour le citoyen algérien, mais peut très bien s’en accommoder, si derrière, il y a des solutions aux problèmes qu’il rencontre dans son quotidien. Il faut dire à ce propos que les files d’attente observées autour des bureaux de postes, ces derniers jours, avaient de quoi choquer tout observateur, d’abord pour ces scènes, en principe abolies, ensuite parce qu’ellent constituent un véritable danger pour la propagation du coronavirus au sein de la population. Il y a également ces coupures intempestives d’eau et d’électricité qu’on n’explique pas vraiment. A travers les enquêtes ordonnées par le président de la République, on pourra connaître le fin mot de l’histoire et les responsables de ces manquements répondront devant leur hiérarchie. Ce que souhaite le citoyen algérien, c’est que ces perturbations qui lui pourrissent la vie cessent une bonne fois pour toutes.

Nadera Belkacemi