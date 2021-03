<span style='text-decoration: underline;'>Les changements climatiques et la question du Sahara occidental au menu</span>:<br><span style='color:red;'>Le Président Tebboune participe à une réunion du CPS de l’Union Africaine</span>

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a pris part mardi à une «importante» réunion du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union Africaine (UA) au niveau des chefs d’Etat et de gouvernement, indique un communiqué de la Présidence de la République.

«Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a pris part ce jour à une importante réunion du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union Africaine (UA) au niveau des chefs d’Etat et de gouvernement», lit-on dans le communiqué. Deux points ont été examinés lors de cette réunion, précise la même source, «le premier ayant trait aux changements climatiques et à leurs impacts sur la paix et la sécurité en Afrique, le deuxième à la question du Sahara occidental à la lumière des développements et des dangereux dépassements enregistrés récemment dans les territoires sahraouis occupés».