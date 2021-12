Le Président Tebboune poursuit sa visite en Tunisie

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune poursuit jeudi sa visite d’Etat en Tunisie, entamée mercredi, à l’invitation de son homologue tunisien, Kais Saied.

Le programme du Président de la République prévoit une visite au Carré des martyrs à Sijoumi pour se recueillir à la mémoire des Chouhada de ce pays, avant de rencontrer la cheffe du Gouvernement tunisien, Najla Bouden, pour achever sa visite en rencontrant les représentants de la communauté algérienne établie en Tunisie.

Pour rappel, la première journée de cette visite avait été couronnée par la signature de 27 accords et mémorandums traduisant la nouvelle dynamique des relations bilatérales.

Ces accords de coopération signés au Palais présidentiel à Carthage portent notamment sur le développement des régions frontalières à travers deux accords de jumelage entre les wilayas de Jendouba et El Taref, et Le Kef et Souk Ahras.

Les autres accords concernent les secteurs de la Justice, l’Environnement, l’Energie, la Pêche, les PME et les startups, l’Industrie pharmaceutique, l’Education, la Formation professionnelle, les Affaires religieuses et l’échange entre les radios.

Lors d’une conférence de presse conjointe avec le Président tunisien, le chef de l’Etat a souligné la volonté de l’Algérie et de la Tunisie de « relancer la coopération bilatérale dans divers domaines », pour parvenir à « une intégration économique et des perspectives communes et unifiées », dans le cadre « des efforts communs et constants visant à consolider les liens profonds de fraternité existant entre les deux peuples frères ».

Pour M. Tebboune, « cette volonté commune des deux pays traduit l’orientation stratégique à laquelle nous aspirons, une orientation qui soit fondée sur l’exploitation idoine des fondements humains, historiques et culturels de rapprochement ».