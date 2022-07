Le Président Tebboune préside aujourd’hui une réunion du Conseil des ministres

Le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, présidera ce dimanche une réunion du Conseil des ministres consacrée à l’examen et à l’approbation du Projet de loi de finances complémentaire PLF-2022, outre la présentation d’exposés liés à plusieurs secteurs, dont l’extension du port de Djen-Djen, a indiqué samedi un communiqué de la Présidence de la République.

«Le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, présidera demain dimanche, une réunion du Conseil des ministres, consacrée à l’examen et à l’approbation du Projet de loi de finances complémentaire PLF-2022, et du projet des statuts de l’auto-entrepreneur, ainsi que d’autres exposés concernant la réalisation d’un complexe industriel spécialisé dans la fabrication de lait infantile, la mise en place du processus technique de la campagne de production céréalière 2022-2023 et l’extension du port de Djen-Djen», lit-on dans le communiqué de la Présidence de la République.