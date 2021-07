Le président Tebboune préside une cérémonie de remise de grades et de médailles aux officiers de l’ANP

Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, a présidé dimanche au Palais du Peuple (Alger) une cérémonie de remise de grades et de médailles à des officiers de l’Armée nationale populaire (ANP). Cette cérémonie a été organisée à l’occasion de la célébration du 59e anniversaire de la fête de l’indépendance et de la jeunesse. A son arrivée au palais du Peuple, le président Tebboune a été accueilli par le général de corps d’armée, Chef d’état major de l’ANP, Said Chanegriha.