<span style='text-decoration: underline;'>67e anniversaire du déclenchement de la Guerre de libération</span>:<br><span style='color:red;'>Le Président Tebboune préside une réception au Cercle national de l’Armée</span>

Le président de la République, Chef Suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale M. Abdelmadjid Tebboune a présidé lundi soir une réception au Cercle national de l’Armée et ce à l’occasion de la célébration du 67ème anniversaire du déclenchement de la Glorieuse Révolution du 1er Novembre 1954 a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

«Le Président de la République Abdelmadjid Tebboune, Chef Suprême des Forces Armées, Ministre de la Défense Nationale a présidé, la soirée du lundi 01 novembre 2021, au Cercle National de l’Armée de Béni Messous, une réception en l’honneur de hauts cadres de l’Armée Nationale Populaire en activité et à la retraite, et de hauts responsables de l’Etat» lit-on dans le communiqué. A son arrivée au Cercle national de l’Armée, le président de la République été accueilli, par M. le Général de Corps d’Armée Chanegriha Saïd, Chef d’Etat-Major de l’Armée Nationale Populaire (ANP). Ont pris part à cette cérémonie, qui s’inscrit dans le cadre des grandes traditions de l’Armée Nationale Populaire visant à «valoriser les dates phares de notre glorieuse histoire et en hommage à nos vaillants martyrs», Messieurs le Président du Conseil de la nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Premier Ministre, Ministre des Finances et les membres du Gouvernement, ainsi que le Général d’Armée Benali Benali, Commandant de la Garde Républicaine, le Secrétaire Général du Ministère de la Défense Nationale, les Commandants de Forces, le Commandant de la Gendarmerie Nationale, le Commandant de la 1ère Région Militaire, les Chefs de Départements, les Directeurs et les Chefs de Services Centraux du Ministère de la Défense Nationale et de l’Etat-Major de l’Armée Nationale Populaire, aux cotés de hauts cadres de l’Etat, des personnalités nationales et des Moudjahidine», indique la même source.

A cette occasion, l’assistance a écouté l’Hymne nationale interprété par une troupe musicale de la Garde Républicaine et a suivi un film documentaire intitulé : «Infamie de la France en Algérie des crimes contre l’humanité», produit par la Direction de la Communication, de l’Information et de l’Orientation/EM-ANP, avant de visiter une exposition photographique retraçant les différentes étapes de notre Glorieuse Révolution, depuis son déclenchement jusqu’à l’indépendance, indique-t-on de même source. La cérémonie s’est clôturée avec de magnifiques feux d’artifice marquant l’évènement, a conclut le communiqué du MDN.