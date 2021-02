<span style='text-decoration: underline;'>Communiqué de la Présidence de la République</span>:<br><span style='color:red;'>Le président Tebboune procède à un remaniement ministériel</span>

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a signé dimanche le décret présidentiel n 78 portant remaniement ministériel, a indiqué un communiqué de la présidence de la République. En vertu de ce décret, sont nommés mesdames et messieurs:

-Abdelaziz Djerad : Premier ministre.

-Sabri Boukadoum: Ministre des Affaires étrangères.

-Kamel Beldjoud: Ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire.

-Belkacem Zeghmati: Ministre de la Justice, garde des Sceaux.

-Aïmene Benabderrahmane : ministre des Finances.

-Mohamed Arkab: ministre de l’Energie et des Mines.

-Chems Eddine Chitour : ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables.

-Tayeb Zitouni : ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit.

-Youcef Belmehdi: ministre des Affaires religieuses et des Wakfs.

-Mohamed Ouadjaout : ministre de l’Education nationale.

-Abdelbaki Benziane: ministre de l’Enseignement supérieur et de la

Recherche scientifique.

-Hoyam Benfriha: ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels.

-Malika Bendouda: ministre de la Culture et des Arts.

-Sid Ali Khaldi: ministre de la Jeunesse et des Sports.

-Hocine Cherhabil: ministre de la Numérisation et des Statistiques.

-Brahim Boumzar: ministre de la Poste et des Télécommunications.

-Kaoutar Krikou: ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme.

-Mohamed Bacha: ministre de l’Industrie.

-Abdelhamid Hemdani : ministre de l’Agriculture et du Développement rural.

-Tarek Belaribi: ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville.

-Kamel Rezig: ministre du Commerce.

-Ammar Belhimer: ministre de la Communication, Porte-parole du gouvernement.

-Kamel Nasri: ministre des Travaux publics et des Transports.

-Mustapha Kamel Mihoubi: ministre des Ressources en eau.

-Mohamed Ali Boughazi: ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial.

-Abderrahmane Benbouzid: ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.

-El-Hachemi Djaâboub: ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale.

-Bessma Azouar: ministre des Relations avec le Parlement.

-Dalila Boudjemaa: ministre de l’Environnement.

-Sid Ahmed Ferroukhi: ministre de la Pêche et des Productions halieutiques.

-Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmad: ministre de l’industrie pharmaceutique.

-Nassim Diafat: ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des micro-entreprises.

-Yacine El-Mahdi Oualid : ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l’économie de la connaissance et des starts-up.

– Ismail Mesbah: Secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière chargé de la Réforme hospitalière.

-Salima Souakri : Secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargée du sport d’élite.

-Yahia Boukhari: Secrétaire général du Gouvernement.

En vertu de ce remaniement ministériel, le Président de la République a décidé de réduire le nombre des départements ministériels et de se focaliser sur l’efficacité sur le terrain par l’implication de nouvelles compétences.