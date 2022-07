Le Président Tebboune reçoit l’ambassadeur du Soudan en Algérie

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu lundi au siège de la Présidence de la République l’ambassadeur du Soudan, M. Elabeid Mohamed Elabeid Rahma, qui lui a rendu une visite d’adieu au terme de sa mission en Algérie.

«J’ai eu l’honneur d’être reçu par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à qui j’ai adressé mes remerciements et dit mon estime pour la sollicitude dont j’ai été entouré dans la belle et généreuse terre d’Algérie tout au long de ma mission», a déclaré à la presse M. Elabeid Mohamed Elabeid Rahma à l’issue de l’audience. L’ambassadeur a ajouté avoir transmis au président de la République les salutations de la direction soudanaise, se félicitant de «l’évolution des relations bilatérales entre les deux pays frères». Le diplomate a, par ailleurs, souligné la «ferme volonté» de son pays de renforcer et de développer ses relations avec l’Algérie pour couvrir tous les domaines «au mieux des intérêts des deux pays et des deux peuples frères». L’audience s’est déroulée en présence du directeur de cabinet à la Présidence de la République, M. Abdelaziz Khellaf.