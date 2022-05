Le Président Tebboune rencontre à Ankara des représentants de la communauté algérienne établie en Turquie

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a rencontré, dimanche à Ankara (Turquie), des représentants de la communauté algérienne établie en Turquie qui lui ont fait part de leurs préoccupations et attentes, et ce dans le cadre de sa visite d’Etat de trois jours en Turquie à l’invitation de son frère M. Recep Tayyip Erdogan, président de la République de Turquie. Les représentants de la communauté nationale en Turquie se sont félicités de cette tradition instituée par le Président Tebboune au cours de ses visites à l’étranger, traduisant ainsi son attachement à rencontrer les membres de la diaspora pour échanger sur leurs préoccupations et écouter leurs propositions. Cette démarche traduit l’intérêt accordé par l’Etat algérien à la communauté nationale et son attachement à associer ses membres dans le processus de développement économique du pays. Le Président Tebboune « aura avec son frère le président de la République de Turquie, des entretiens sur les relations algéro-turques et les moyens de les renforcer au mieux des intérêts des deux peuples frères, ainsi que sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun », a indiqué un communiqué de la présidence de la République.