Le président Tebboune salue les positions de l’avocate Gisèle Halimi

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a adressé un message de condoléances à la famille de l’avocate Gisèle Halimi décédée, mardi à Paris, dans lequel il a salué son parcours militant et ses positions favorables à la lutte du peuple algérien pour l’indépendance nationale, a indiqué, jeudi, un communiqué de la Présidence de la République.

“C’est avec une grande tristesse que j’ai appris le décès de Maître Gisèle Halimi, une femme d’exception au parcours militant comparable aux luttes braves et honorables de personnalités éminentes, connues pour leurs positions favorables à la lutte du peuple algérien pour l’indépendance nationale”, lit-on dans le communiqué.

“Gisèle Halimi était de cette trempe d’auteurs et de juristes de renom, hommes ou femmes, qui n’hésitaient pas à condamner la barbarie coloniale et ses pratiques abjects”, ajoute le communiqué.

“Elle nous quitte aujourd’hui vers son ultime demeure, mais elle demeurera par sa lutte, ses positions et son riche parcours, un exemple de femme libre et courageuse, et de probité”, lit-on dans le communiqué.

“En cette triste circonstance, j’adresse à ses enfants et à chaque membre de sa famille, mes condoléances les plus attristées et mes sincères sentiments de compassion et de sympathie”, conclut le communiqué.