<span style='text-decoration: underline;'>Importation de véhicules, Ecoles supérieurs, autisme…</span>:<br><span style='color:red;'>Le Président Tebboune trace la voie</span>

Conscient des grandes difficultés créées par le cahier des charges sur l’importation de véhicules neuves, le président de la République a appelé, avant-hier, en Conseil des ministres, à adopter une approche alliant simplification et efficacité. Le propos est de « huiler » le processus commercial, tout en maintenant le principe de la lutte contre la fraude et l’escroquerie. Le Président a également mis en avant la nécessité de prendre en considération les normes de sécurité environnementale et les exigences de l’approvisionnement du marché national de carburant, en vue de rationaliser l’importation des véhicules neufs. Pour le président Tebboune «la cylindrée du moteur des véhicules importés par les concessionnaires et qui ne doit pas dépasser 1,6 litres, les particuliers pouvant importer librement les véhicules dont la cylindrée est supérieur à 1.6 litres». Le caractère innovant dans la déclaration du président de la République tient dans l’«affectation d’un quota de 15% du total des véhicules importés aux véhicules électriques, à condition de réduire au minimum des véhicules diesel».

Sur un autre chapitre de l’industrie, concernant le projet d’amendement du décret exécutif portant conditions et modalités d’octroi de l’autorisation de dédouanement des chaînes et équipements de production rénovés dans le cadre d’activités de production de biens et service, le ministre de l’Industrie a demandé l’approfondissement du débat autour de ce projet en vue de le soumettre prochainement.

Sur l’importante question des écoles supérieures, abordé lors du Conseil des ministres, le chef de l’Etat a mis en évidence «l’importance d’accélérer la cadence de réalisation et de développement des écoles supérieures spécialisées tournées vers l’économie de demain, un pas essentiel vers l’édification de l’Algérie nouvelle». Le ministre de l’Enseignement supérieur qui a présenté les projets de réalisation, au niveau du pôle technologique Sidi Abdellah, d’une Ecole nationale supérieure des mathématiques et une Ecole nationale supérieure de l’intelligence artificielle, d’une capacité de 1000 places pédagogiques chacune, a été interpellé par le Président Tebboune sur l’importance «d’accélérer la cadence de réalisation et de développement des écoles supérieures spécialisées et tournées vers l’économie de demain, un pas essentiel vers l’édification de l’Algérie nouvelle», rapporte le communiqué de la Présidence de la République. A ce propos, le Président de la République a approuvé, la création de l’Ecole nationale supérieure des mathématiques et de l’Ecole nationale supérieur de l’intelligence artificielle. Le Président Tebboune a mis en avant «le rôle des écoles nationales supérieures dans le renforcement de la cohésion nationale entre les différentes élites», appelant à «préserver le caractère purement scientifique et technologique du pôle technologique de Sidi Abdellah».

Sur un sujet concernant l’enseignement, le président de la République a insisté sur la l’importance de la création d’une école nationale pour la formation des enseignants spécialisés dans l’éducation des sourds-muets, qui sera opérationnelle pour la rentrée. Le Président Tebboune a également insisté, poursuit la même source, sur «la nécessité de prendre en charge toutes les franges de la société, notamment les personnes aux besoins spécifiques afin de garantir une éducation et un apprentissage adaptés à travers l’ensemble des wilayas des pays». Pour ce faire, M. Tebboune a chargé le ministère de la Santé de «créer un établissement hospitalier pour la prise en charge des malentendants et des sourds, en focalisant sur le développement des opérations de l’implantation cochléaire, et ce en partenariat avec start-ups algériennes activant dans le domaine.»

Le Président de la République «a chargé également le Gouvernement de trouver les mécanismes adéquats pour la prise en charge des enfants autistes», lit-on dans le communiqué. Concernant la proposition de créer un baccalauréat des arts (audiovisuel,

théâtre et cinéma…), le Président a mis en avant «l’importance de la complémentarité et la coordination entre les secteurs de l’Education, de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle en terme de formation artistique».

