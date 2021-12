Le Prix national de l’architecture et de l’urbanisme remis aux lauréats

Le Prix national de l’architecture et de l’urbanisme a été remis samedi aux lauréats lors d’une cérémonie présidée par le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, M. Mohamed Tarek Belaribi.

Décliné en trois catégories, le Prix de l’édition de l’année 2021, dont la cérémonie de remise s’est déroulée au Centre international des conférences «Abdellatif-Rahal», a porté sur le thème : «L’urbanisme entre patrimoine et modernité». Ainsi, le Prix du Président de la République a été attribué à l’architecte Tarik Bey Ramdane pour sa conception du plan du centre commercial et de loisirs Garden City, sis entre Dely Ibrahim et Cheraga (Alger). Le Prix lui a été remis par le conseiller du Président de la République, chargé des relations extérieures, M. Abdelhafid Allahoum. Le Prix du Premier ministre a été attribué à l’architecte Redhouan Arouni pour sa conception du plan du projet des 169 logements promotionnels à Tipasa. Le Prix lui a été remis par le ministre des Travaux publics, Kamel Naceri.