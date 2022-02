<span style='text-decoration: underline;'>Accidents de la Route</span>:<br><span style='color:red;'>38 décès et plus de 1000 blessés en une semaine</span>

38 décès et plus de 1000 blessés en une semaine

Les éléments de la protection civile ont effectué 1905 interventions suite à 1049 accidents de la circulation ayant causé 38 décès et 1211 blessés, traités et évacués vers les structures hospitalières.

En effet, durant la période allant du 30 janvier au 5 février, le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya d’Ouargla avec 6 décès sur les lieux d’accidents et 24 autres blessés pris en charge par les secours puis évacués vers les structures hospitalières suite à 10 accidents de la route.

En outre, les secours ont effectué 1045 interventions pour procéder à l’extinction de 763 incendies urbains, industriels et autres, les plus importants enregistrés au niveau de la wilaya d’Alger avec 174 interventions pour l’extinction de 110 incendies. Aussi, pour les opérations diverses, 5560 interventions ont été effectuées durant la même période pour l’exécution de 4992 opérations d’assistance aux personnes, ainsi que le sauvetage de 435 personnes en danger.

Concernant les secours à personnes 14 499 interventions ont été effectuées qui ont permis la prise en charge de 13 867 blessés et malades traités par les secours médicalisés sur les lieux d’accidents et l’évacuation vers les structures sanitaires.

Pour les activités de lutte contre la propagation du coronavirus,les unités de la protection civile ont effectué durant la même période, 211 opérations de sensibilisation à travers les 58 wilayas du pays.

Noreddine. O