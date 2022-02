<span style='text-decoration: underline;'>Tribunal de Sidi M’hamed</span>:<br><span style='color:red;'>Le procès de l’affaire Benamor et de l’ancien wali Layadi reporté au 23 février</span>

Le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi M’hamed (Alger) a reporté, mercredi, le procès de l’affaire du groupe agroalimentaire «Benamor» et de l’ancien wali Mustapha Layadi, au 23 février en cours.

Le procès a été reporté en raison de l’absence, pour des raisons de santé, de l’ancien Premier ministre, Abdelmalek Sellal poursuivi dans l’affaire Benamor, et d’un avocat de la défense de l’ancien wali.

Mustapha Layadi est poursuivi avec d’autres accusés pour corruption et abus de fonction lorsqu’il était wali de Médéa. Il a été condamné dans une autre affaire à une peine de 4 ans de prison ferme assortie d’une amende d’un (1) million DA pour dilapidation de deniers publics, abus de fonction, octroi de privilèges en violation de la réglementation et de la législation en vigueur et trafic d’influence d’agents publics lors de la signature de contrats avec des organismes publics pour l’obtention d’indus avantages.

Sont poursuivis dans l’affaire du groupe Benamor, outre les propriétaires, une vingtaine d’accusés, dont les anciens Premiers ministres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, pour dilapidation de deniers publics, blanchiment d’argent, obtention d’indus avantages et exploitation illégale de terres agricoles.