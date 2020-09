<span style='text-decoration: underline;'>Affaire Ali Haddad </span>:<br><span style='color:red;'>Le procès en appel reporté au 20 septembre</span>

Le procès en appel de l’homme d’affaires Ali Haddad, condamné le 1 juillet dernier à 18 ans de prison ferme, est reporté au 20 septembre en cours. Suite à la condamnation de l’homme d’affaires Ali Haddad, celui qui était longtemps à la tête du groupe ETRHB, spécialisé dans le BTP, en première instance à une lourde peine d’emprisonnement (18 ans ferme), assortie d’une amende de 8 millions de DA, le collectif d’avocats assurant sa défense a introduit une demande pour un procès en appel.

Fixé pour hier, le procès en appel a été reporté par la Cour d’Alger au 20 septembre du mois en cours suite à la demande du collectif de défense en raison de l’absence de certains accusés. L’ancien président du Forum des chefs d’entreprises (FCE) a été poursuivi et condamné principalement dans des affaires de corruption. Il s’agit en détail de plusieurs griefs qui concernent notamment la corruption dont l’obtention de privilèges et d’avantages en violation de la législation, dilapidation de deniers publics, abus de fonction, conflit d’intérêts et corruption dans la conclusion de marchés publics.

Les affaires dans lesquelles est impliqué Ali Haddad a entrainé plusieurs responsables de premiers rangs devant les tribunaux. Il s’agit des deux anciens Premiers ministres, Abdelmalek Sellal et Ahmed Ouyahia qui ont été accusés d’avoir octroyé d’indus avantages à Ali Haddad et conclusion de marchés en violation de la législation.

Le Tribunal d’Alger les a condamnés à 12 ans de prison ferme assortis d’une amende d’un (01) million de DA. En plus des deux anciens Premiers ministres, d’autres membres d’ex-staffs gouvernementaux ont été poursuivis et aussi condamnés dans cette affaire dite « Affaire Ali Haddad ». Il s’agit des deux anciens ministres, Mehdjoub Bedda et Youcef Yousfi qui ont écopé de 2 ans de prison ferme, assortis d’une amende de 500.000 DA chacun, tandis que l’ancien ministre, Abdelghani Zaalane a été condamné à 3 ans de prison ferme.

Aussi, le Tribunal a condamné par contumace à 20 ans de prison ferme et à une amende d’un (1) million de DA, l’ancien ministre de l’Industrie et des Mines, Abdessalem Bouchouareb en fuite et contre lequel un mandat d’arrêt international a été émis.

Il a prononcé, en outre, des peines de 10 ans de prison ferme assortis d’une amende d’un (1) million de DA à l’encontre de l’ancien ministre Ammar Ghoul, une peine de 2 ans de prison ferme à l’encontre des anciens walis d’El Bayadh, Abdellah Benmansour et d’Annaba, Mohammed Selmani, de 5 ans de prison ferme assortis d’une amende de 500.000 DA à l’encontre de l’ancien ministre, Abdelkader Kadi et de 3 ans de prison ferme assortis d’une amende de 500.000 DA à l’encontre de Amara Benyounes et Boudjemaa Talai.

Le Tribunal a également ordonné la confiscation de tous les biens des accusés dans l’affaire d’Ali Haddad dont les comptes bancaires ont été gelés, tandis que les cinq frères d’Ali Haddad (Rebouh, Mohammed, Omar, Soufiane et Meziane) ont été condamnés à 4 ans de prison ferme assortis d’une amende de 8 millions de DA chacun.

Il est à rappeler enfin, qu’Ali Haddad a été transféré de la prison d’El Harrach (Alger) vers celle de Tazoult (Batna), a rapporté l’agence APS citant une source judiciaire. De son côté, le prévenu Mahieddine Tahkout, condamné quant à lui à 16 ans de prison ferme pour des affaires similaires, a été transféré vers l’établissement carcéral de Babar dans la wilaya de Khenchela, ajoute la même source. Ces procédures de transfèrement font suite au dernier jugement rendu par le Tribunal de Sidi M’hamed courant du mois de juillet dernier, indique encore la même source.

Samir Hamiche