<span style='text-decoration: underline;'>Atteint du Covid-19</span>:<br><span style='color:red;'>Le Professeur Boukhrissa chef de service des UMC d’Oran n’est plus</span>

Atteint du Covid-19, le professeur Boukhrissa Merouane, chef de service des urgences médico-chirurgicales au niveau du centre hospitalier-universitaire CHU d’Oran, est décédé dans la nuit de dimanche à lundi, à l’âge de 50 ans.

L’émotion était grande hier au service des UMC où un dernier adieu lui a été rendu en présence du wali d’Oran, le P/APW, les autorités civiles et militaires, la famille du défunt ainsi que des membres du personnel de l’hôpital. Le professeur Boukhrissa apprécié de tous, était un excellent chirurgien. Il a été emporté par cette pandémie, allongeant la liste des médecins décédés dans le cadre de leur profession. Il a été nommé à la tête de ce service il y a à peine 3 ans. Et depuis la pandémie, il s’est consacré avec acharnement dans la lutte contre ce virus. Il a quitté ce monde pour un monde meilleur en laissant dernière lui une fille et un garçon et un grand nombre d’étudiants, de collègues et d’amis qui l’aimaient. Que Dieu l’accueille en Son Vaste Paradis.

Hiba.B