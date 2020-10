<span style='text-decoration: underline;'>Presse oranaise</span>:<br><span style='color:red;'>Le projet d’amendement de la constitution répond aux revendications du Hirak</span>

Les journaux paraissant à Oran, dans leur édition de samedi, ont souligné que le projet d’amendement de la constitution répond aux revendications du Hirak populaire et que le référendum du 1er novembre prochain marquera le début d’une ère nouvelle.

Dans ce contexte, «Ouest tribune», dans un éditorial intitulé «Défendre et concrétiser les revendications», souligne que «le projet d’amendement de la constitution posera le premier jalon de l’Algérie nouvelle et répond aux revendications du Hirak du 22 février 2019 rejetant à la fois le prolongement ou un nouveau mandat présidentiel «. Cette détermination à limiter les mandats présidentiels a été réitérée par le Président Abdelmadjid Tebboune, dans l’entretien qu’il a accordé au journal français l’opinion, rappelle le journal qui a également relevé que la campagne de sensibilisation sur le rendez-vous du 1er novembre prochain, est restée timide, trois jours après son lancement.

Pour sa part, «Cap Ouest « estime que le référendum du 1er novembre portera «la voix du peuple et la voie du changement» et que la constitution proposée au vote est «l’exauce des revendications soulevées par le Hirak de 2019 qui a d’abord appelé à une démocratie au vrai du terme».

«Les Algériens qui ont longtemps rêvé du changement, doivent se diriger, le 1er novembre prochain, vers les centres de vote pour exprimer leur volonté sur la constitution», écrit le journal. Enfin, le quotidien «El Djoumhouria» a consacré trois pages au déroulement des activités organisées à travers le territoire national, dans le cadre de la campagne référendaire sur l’amendement de la constitution. Le journal a rapporté la teneur des déclarations de certains responsables de partis qui ont appelé à une large participation des électeurs le jour du référendum. Le quotidien a également mis en exergue l’importance de ce rendez-vous dans la mise en place d’une Algérie nouvelle qui renforcera les droits et les libertés individuelles et collectives.