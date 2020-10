<span style='text-decoration: underline;'>10ème jour de la campagne référendaire</span>:<br><span style='color:red;'>«Le projet d’amendement servira à l’édification de l’Algérie nouvelle»</span>

Les responsables de différentes formations politiques comme le RND et le FLN, entre autres, ont consacré le 10ème jour de la campagne référendaire pour mettre en avant le rôle attendu de l’amendement constitutionnel pour asseoir les bases d’une Algérie nouvelle.

Le projet d’amendement de la Constitution aura comme objectifs l’édification d’une Algérie nouvelle dotée de fortes institutions, amorcer le changement et stabiliser le pays, ont affirmé les chefs de partis politiques au dixième jour de la campagne référendaire pour le référendum de la loi fondamentale.

Les différents intervenants ont animé des meetings dans plusieurs wilayas du pays et se sont focalisés sur la construction d’une nouvelle Algérie à travers les articles amendés et d’autres introduits lors des différents débats autour du projet.

Animant un meeting dans la wilaya de Boumerdès, Abou Fadl Baâdji, le secrétaire général du parti du FLN, a mis en exergue l’importance du projet constitutionnel dans «l’édification d’une Algérie nouvelle dotée de fortes institutions et d’un système juridique solide».

Il a indiqué que les réformes annoncées seront concrétisées après la tenue du référendum. «Nous avons demandé aux militants du parti de voter en faveur de ce projet, compte tenu des articles importants inclus réduisant les prérogatives du pouvoir unique, faisant de l’article sur les mandats un article intangible et permettant la mise en application de l’ensemble des réformes prévues liées à la gestion des rouages de l’Etat post-référendum», a-t-il indiqué.

De son côté, le SG du RND, Tayeb Zitouni, a abondé dans le même sens à partir de Sétif pour dire qu’il faut des nouvelles lois afin de construire la nouvelle Algérie, estimant qu’il faut corriger les erreurs de la loi fondamentale de 2016. «La nouvelle Algérie ne pourra être édifiée sans de nouvelles chartes et lois», ajoutant que le projet d’amendement constitutionnel soumis au référendum apportera de nombreux avantages et points positifs qui participeront à stabiliser le pays. Il a indiqué que «la Constitution de 2016 a réglementé l’une des étapes traversées par l’Algérie», mais aujourd’hui, a-t-il dit, «il devient nécessaire de corriger les dysfonctionnements qu’elle renferme dans de nombreux domaines», ajoutant que «l’édification d’une nouvelle Algérie ne peut se faire avec une Constitution contenant de nombreuses anomalies.»

Par ailleurs, un appel pour voter « Oui » lors du prochain référendum a été lancé par le membre du bureau national du Front El Moustakbel, Chamseddine Oumdour. Animant un meeting dans la wilaya de Guelma, Chamseddine Oumdour a affirmé que le projet de l’amendement constitutionnel apportera les réponses aux revendications du mouvement populaire.

Pour ce qui est de la position de son parti vis-à-vis du projet, il a affirmé que «le Front El Moustakbel approuve le projet d’amendement constitutionnel soumis au référendum compte tenu «des changements profonds qu’il apporte et des perspectives de développement de l’Algérie», relevant que «les plus importants articles contenus dans ce projet ont un rapport direct avec le vécu quotidien des citoyens et assurent au peuple algérien sa dignité.»

De son côté, Mohamed Alioui secrétaire général de l’Union nationale des paysans algériens (UNPA) a animé un meeting dans la wilaya de Blida durant lequel il a expliqué ce que ce projet apportera comme points positifs aux Algériens.

«Le projet de révision de la Constitution apporte un changement positif aux Algériens en général et aux agriculteurs en particulier et garantira le changement des anciennes mentalités», a-t-il déclaré. Et d’ajouter : le projet de révision de la Constitution prévoit, entre autres, «l’indépendance de la justice et la garantie d’une bonne gouvernance à travers la Cour constitutionnelle, ainsi que la préservation des droits de tous les citoyens, particulièrement les agriculteurs», a-t-il précisé.

Appelant aussi à voter «Oui» à partir de la wilaya de Batna, le vice-président du Mouvement El Bina, Ahmed Dane a affirmé que le «Oui constitue la meilleure option pour le peuple algérien»,

«L’importance de cette option est évidente du fait que l’Algérie s’est engagée dans une nouvelle ère de réformes qui doivent se poursuivre», a souligné M. Dane lors d’un meeting animé à la Maison de la culture Mohamed Laid El Khalifa, au chef-lieu de wilaya, en présence des dirigeants du parti et ses militants dans le cadre de la campagne référendaire, considérant l’amendement de la Constitution comme une «partie de ces réformes.»

Assurant que le projet de l’amendement constitutionnel répond aux préoccupations soulevées par les Algériens, Filali Ghouini, président du Mouvement El-Islah, a appelé à voter «oui», indiquant dans ce cadre que son parti a noté «plusieurs éléments positifs» contenus dans ce projet, sur lesquels sera articulée l’Algérie nouvelle.

Samir Hamiche