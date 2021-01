<span style='text-decoration: underline;'>Benziane</span>:<br><span style='color:red;'>«Le projet de réforme des œuvres universitaires prêt avant la fin de l’année»</span>

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique prépare un projet pour réformer les œuvres universitaires dont la finalisation est prévue avant la fin de l’année en cours.

C’est ce qu’a annoncé le premier responsable de ce département ministériel, Abdelbaki Benziane, lors de son intervention, hier, sur les ondes de la chaîne III de la Radio nationale.

Outre le projet de réforme des œuvres universitaires, le ministre a évoqué aussi plusieurs volets de son secteur tels que le système LMD (Licence-Master-Doctorat), la numérisation et le projet de loi d’orientation sur l’Enseignement supérieur.

Il a ainsi annoncé d’emblée que le projet de réforme des œuvres universitaires sera prêt «avant la fin de l’année», précisant que ce projet de réformes concerne notamment les bourses, l’hébergement, la restauration et le transport des étudiants.

M. Benziane a fait savoir dans ce sillage qu’un groupe de travail était en cours d’étude de ce projet. Le groupe de travail, précise-t-il, aura la mission de finaliser et présenter «un projet complet et bien structuré».

Par ailleurs, le ministre a également axé son intervention sur le système LMD, affirmant que celui-ci nécessite des réformes car il n’a pas atteint les objectifs escomptés. «Ce système d’enseignement n’a pas atteint ses objectifs parce que les mécanismes d’évaluation qui devaient l’accompagner n’ont pas été mis en place», a-t-il indiqué.

M. Benziane a affirmé aussi que «l’intention du ministère d’y apporter, dans un premier temps, les «correctifs nécessaires» et aboutir à sa «vraie philosophie».

Aussi, le ministre s’est attardé sur le dossier de la numérisation qui peine à être généralisée au sein du département de l’enseignement supérieur à cause notamment de plusieurs entraves.

Il est à signaler, à titre d’exemple, que la mise en place d’une plateforme d’enseignement à distance a rencontré des difficultés aussi bien pour les étudiants que pour les enseignants, et cela est dû, entre autres, à la faiblesse du débit internet.

Sur ce sujet, le ministre a indiqué que la numérisation de l’enseignement supérieur représentait actuellement «l’axe clé» du secteur, notamment, pour les segments «gouvernance, formation et recherche», soulignant que «38 actions de numérisation ont été réalisées jusque-là».

Interrogé par ailleurs sur le projet de loi d’orientation sur l’Enseignement supérieur, le ministre a rappelé que l’objectif principal de ce projet de loi, dont «les premières conclusions ont été reçues cette semaine» de la part des parties concernées qui comportent, entre autres, la communauté universitaire et le partenaire social, était de faire «une rupture avec toutes les anciennes pratiques» car la loi actuelle «ne répond plus aux exigences de l’heure».

Le ministre fait savoir que le comité qui va être chargé de la rédaction de la mouture finale du projet de loi a été installé jeudi dernier.

Le premier responsable du département de l’enseignement supérieur a indiqué à ce propos que la rédaction de la mouture, une fois achevée, sera remise une autre fois à la communauté pour les dernières retouches.

