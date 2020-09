<span style='text-decoration: underline;'>Présenté hier par le Premier ministre</span>:<br><span style='color:red;'>Le projet de révision de la Constitution devant l’APN</span>

Pour M. Djerad, l’amendement constitutionnel qu’il présente devant les députés de l’APN se veut «une étape très importante, voire charnière dans la vie politique de notre pays, d’autant qu’il favorise une véritable séparation des pouvoirs»

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a qualifié, hier à l’APN, devant un parterre de députés, le projet de révision de la Constitution d’«un des principaux engagements» du Président de la République. M.Djerad qui a souligné toute l’importance stratégique de ce projet dans la mise en œuvre du programme présidentiel, n’a pas manqué de rappeler, à juste titre, que l’amendement constitutionnel «figurait en tête des promesses électorales faites par le Président Tebboune». C’est le fondement de son œuvre en tant que premier personnage de l’Etat. A travers cette nouvelle Constitution soumise à l’adoption par les deux chambres du parlement avant sa présentation à la consultation populaire, c’est les bases de la nouvelle République que le chef de l’Etat ambitionne d’édifier avec l’ensemble des citoyens. C’est là, dira le Premier ministre un pas essentiel pour la mise en œuvre «des engagements sincères qu’il a commencé à concrétiser sur le terrain selon une vision stratégique claire et un calendrier défini qui exigent de nous tous de faire preuve de réalisme et de se focaliser sur les questions cruciales de la Nation inhérentes aux fondements pérennes de l’Etat». Les propos que M.Djerad emprunte à une démarche présidentielle clairement identifiée et qui repose exclusivement sur la volonté des Algériens, renseignent, si besoin, sur la qualité des propositions, en ce sens qu’elles s’adossent à un raisonnement cartésien qui prend en compte plusieurs facteurs.

Pour M. Djerad, l’amendement constitutionnel qu’il présente devant les députés de l’APN se veut «une étape très importante, voire charnière dans la vie politique de notre pays, d’autant qu’il favorise une véritable séparation des pouvoirs et renforce la relation entre le Gouvernement et le Parlement et partant permet de concrétiser les engagements pris pour l’édification de la nouvelle République». Cette étape, faut-il le rappeler vient couronner un processus entamé quelques jours seulement après la prestation de serment du président de la République. En installant un comité d’experts missionnés pour proposer un avant-projet de Constitution, le chef de l’Etat lui avait balisé la voie en s’appuyant sur les aspirations populaires formulées par les Algériens, à l’origine d’un des plus formidables mouvements de protestation pacifique du 21 e siècle.

A ce propos, M.Djerad a énuméré les axes du travail du Comité d’experts, à savoir «le renforcement des droits et libertés des citoyens», «la moralisation de la vie publique et de la lutte contre la corruption», «la consolidation de la séparation et de l’équilibre des pouvoirs», «le renforcement du pouvoir de contrôle du Parlement», «la consolidation de l’indépendance du pouvoir judiciaire», «la consolidation de l’égalité des citoyens devant la loi» et «la consécration constitutionnelle des mécanismes d’organisation des élections».

La pandémie de la Covid-19 a impacté le processus, mais ne l’a pas empêché pour autant. Le document produit par le comité d’experts a été débattu et enrichi par le personnel politique. Plus de 5.000 propositions ont atterri sur le bureau du comité, dont les membres ont abattu un travail colossal pour trouver la formulation idoine, à même de répondre à toutes les préoccupations de la société politique, mais également du monde associatif.

Ce foisonnement d’idées, même s’il n’a pas pris le chemin des débats «spectaculaires» a eu le mérite de remettre à plat la vision qu’a chaque famille politique de l’Algérie de demain. Quelques points de convergence et pas des moindres ont fait dire aux experts et aux observateurs de la scène nationale, qu’un SMIG démocratique existe bel et bien au sein de la société et le résultat est dans la mouture adoptée en Conseil des ministres et qui a fait l’objet d’une présentation, hier, devant l’Assemblée populaire nationale.

M. Djerad a également rappelé le processus d’élaboration de ce projet depuis l’accueil, par le Président Tebboune, du Comité d’experts qu’il a chargé de formuler des propositions pour l’amendement de la Constitution pour lesquelles il a tracé sept axes pour mener sa réflexion.

