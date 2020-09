<span style='text-decoration: underline;'>Révision de la Constitution </span>:<br><span style='color:red;'>Le projet entre dans une phase décisive</span>

Le plébiscite populaire de la révision constitutionnelle, s’il venait à se réaliser, «nécessitera l’adaptation de nombre de lois à la nouvelle ère, à la faveur de la réforme globale de l’Etat et de la réhabilitation de ses institutions et de son autorité.» De fait, la Constitution ne vaut que par les lois qui lui donneront une dimension juridique, sociale et politique.

Seul point à l’ordre du jour du Conseil des ministres, le projet de révision constitutionnelle aura marqué la rencontre d’avant-hier, et placé l’exécutif dans une perspective historique majeure. C’est en effet, la concrétisation d’une promesse électorale considérée par le président de la République, comme la plus importante action qu’il espérait mener à la tête de l’Etat. Il n’eut pas que cela. La défiscalisation des salaires de moins de 30.000 Dinars et la fin des zones d’ombres sont autant de promesses concrétisées pour la première et en voie de l’être pour la seconde. C’est dire donc que pour le chef de l’Etat, une promesse doit être tenue et lorsqu’il s’agit de Constitution, la rigueur est de mise.

De fait, la présentation par le Premier ministre du projet de révision de la Constitution ouvre-t-il la voie à la concrétisation d’une demande populaire clairement exprimée par les Algériens, tout le long du mouvement populaire. L’on retiendra dans la présentation de M.Dejrad le fait que «le projet d’amendement constitutionnel assoit les bases juridiques pérennes de la nouvelle Algérie démocratique, à commencer par un changement radical du mode de gouvernance et de ses mécanismes», lit-on dans le communiqué qui a sanctionné la réunion du Conseil des ministres.

Ce qu’on retiendra de l’allocution du président de la République, c’est son engagement sincère « en faveur d’«une vision stratégique claire et un calendrier bien défini, nécessitant, de nous tous, de faire preuve de réalisme et de s’éloigner de se noyer dans les détails et les formalités au détriment des questions fondamentales inhérentes aux fondements pérennes de l’Etat», affirme-t-il. Cet aspect politique central dans la démarche de Abdelmadjid Tebboune, tient de son ambition de répondre «aux revendications du Hirak populaire authentique béni». Une volonté politique assumée par le président qui souligne avoir veillé «à ce que la Constitution, dans sa nouvelle mouture, soit la plus largement consensuelle tout au long de son élaboration et ce, en permettant aux différentes franges de la société et aux faiseurs d’opinion publique d’en débattre durant plus de quatre mois, en dépit des entraves imposées par la crise sanitaire».

Le chef de l’Etat qui a évoqué le «niveau de la déliquescence morale et de la profondeur du mal fait aux institutions de la Nation et à ses richesses», explique selon lui, «la crise de confiance de fond entre Gouvernants et gouvernés.» Aussi, affirme le Président Tebboune, «le règlement de cette crise est une condition sine qua non de l’édification de l’Algérie nouvelle où personne ne sera protégée ni par son immunité, ni par son influence.». A ce titre, la nouvelle Constitution est un élément majeur de la solution de ladite crise. «C’est ainsi qu’il pourra reprendre confiance en lui et en ses institutions, pour être un acteur influent dans la démocratie participative», plaide le chef de l’Etat.

Il reste, soutient-il, que le plébiscite populaire de la révision constitutionnelle, s’il venait à se réaliser, «nécessitera l’adaptation de nombre de lois à la nouvelle ère, à la faveur de la réforme globale de l’Etat et de la réhabilitation de ses institutions et de son autorité.» De fait, la Constitution ne vaut que par les lois qui lui donneront une dimension juridique, sociale et politique. Mais cette ambition légitime ne saurait être effective, dans la régularité des élections. Sur le sujet, le chef de l’Etat, confiant, assure que «la constitutionnalisation de l’Autorité nationale indépendante des élections» est un garant solide. De même «que par une codification stricte du financement politique, à l’effet de préserver la liberté de la volonté populaire, l’égalité des chances pour le vote et la candidature, pour que la voix de l’électeur soit respectée et la scène politique renforcée par une nouvelle génération d’élus.»

Ceci explique largement la démarche présidentielle qui privilégie la révision de la Constitution. «Il est inconcevable de renouveler les instances élues avec des lois rejetées par le peuple», dira le président de la République.

Anissa Mesdouf