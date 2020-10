<span style='text-decoration: underline;'>Amendement constitutionnel</span>:<br><span style='color:red;'>Le projet réhabilite la recherche et ouvre de nouvelles perspectives aux compétences</span>

Les journaux paraissant à Oran ont souligné, dans leur édition du jeudi, que le projet d’amendement de la constitution, soumis au référendum le 1er novembre prochain, réhabilite la recherche et ouvre de nouvelles perspectives aux compétences nationales.

Dans ce contexte, « El Djoumhouria », dans un article intitulé « la recherche scientifique, une locomotive pour l’Algérie nouvelle », constate que « la constitution 2020, contrairement aux précédentes, propose de nouveaux articles à même de réhabiliter les élites de la société en garantissant un climat propice aux chercheurs afin qu’ils puissent mener le pays vers le développement et la prospérité » Dans ce contexte, le journal cite pour exemple la constitutionnalisation du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies.

Cet organe « se chargera de la promotion de la recherche nationale dans les domaines de l’innovation technologique et scientifique », et « permettra d’évaluer l’efficience des dispositions de valorisation des résultats de la recherche au profit de l’économie nationale dans le cadre du développement durable », écrit « El Djoumhouria. Pour sa part, le quotidien « Cap Ouest » estime que «la nouvelle constitution sera un appui à l’économie nationale, un secteur avec énormément de potentialités qui a longtemps été négligé. »

« Aujourd’hui, cette économie figure parmi les segments les plus importants dans la nouvelle constitution, qui vise à lui donner un nouvel élan, pour rebondir et aller de l’avant » souligne ce titre de la presse locale. « Des articles de ce nouveau projet de constitution confirment que l’Algérie s’apprête à passer à de nouvelles étapes, une nouvelle Algérie et un nouveau modèle économique qui s’articule autour du renforcement du rôle du secteur privé et de la société civile pour contribuer au processus de développement, sur la base de l’engagement vis-à-vis des valeurs du travail et de dévouement », ajoute encore « Cap Ouest ».

Enfin, le quotidien « Ouest Tribune », sous le titre « la campagne référendaire prend des couleurs », relève les faits marquants de la campagne référendaire à travers le territoire nationale et les appels à plébisciter le projet de révision de la constitution, le jour du référendum.