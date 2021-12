<span style='text-decoration: underline;'>Transition énergétique</span>:<br><span style='color:red;'>Le projet «Solar 1000 MW» sur les rails</span>

SHAEMS, Spa, une entreprise dont le capital est détenu par Sonatrach et Sonelgaz et qui dispose de ressources humaines très qualifiées, sera chargée par le ministre de la Transition énergétique et des énergies renouvelables, du traitement de cet appel d’offres.

Il était temps. L’Algérie prend une sérieuse option pour un développement conséquent de son mix énergétique. En effet, le fameux programme de réalisation de plusieurs centrales solaires d’une capacité globale de 1000 MGW est en passe de sortir de terre. Le dossier est ficelé sur son volet administratif et juridique et cela s’est traduit par «le lancement de l’appel d’offres pour la réalisation du projet de production de 1.000 MW en énergie solaire, dénommé «Solar 1000 MW», rapporte le site Internet du ministère de la Transition énergétique.

Il faut savoir que le projet se présente sous la forme d’un montage de Sociétés de Projet (SPV). Lesquelles auront la mission, si elles décrochent le ticket gagnant, de réaliser «des centrales solaires photovoltaïques d’une capacité totale de 1.000 MWc, réparties sur le territoire national, en lots de 50 à 300 MWc chacune», lit-on dans texte de l’appel d’offres. La même source révèle également que les lieux d’implantation des centrales électriques à énergie solaire existent bel et bien.

Un important travail a été battu en amont par les équipes du ministère de la Transition énergétique qui a consisté en l’identification d’espaces destinés à recevoir des installations avec un maximum de rendement en matière de rayonnement. Le document portant appel d’offres indique que ces sites «seront mis à la disposition des SPV par la Société Algérienne des Énergies Renouvelables dénommée SHAEMS, Spa». Cette entreprise, dont le capital est détenu par Sonatrach et Sonelgaz et qui dispose de ressources humaines très qualifiées, sera chargée par le ministre de la Transition énergétique et des énergies renouvelables, du traitement de cet appel d’offres.

On retiendra que «la participation à cet appel d’offres est ouverte à toute personne physique ou morale, seule ou en groupement, qui mobilise les financements nécessaires à la réalisation de ce projet, justifie de références avérées dans le développement et le montage de projets de centrales de production indépendante d’électricité (mode IPP, notamment, de sources renouvelables), et dispose également de capacités pour l’exécution de toutes les prestations requises pour ce type de projet», rapporte le document du ministère.

De plus, l’on apprend que les rédacteurs de l’appel d’offres ont pris le soin d’exiger des investisseurs intéressés de devoir «assurer le développement, le financement, la conception, la fourniture d’équipements, la construction, l’exploitation et la maintenance de ces centrales». Ils leur est aussi demandé de réaliser les installations d’évacuation et de raccordement aux réseaux électriques. Cela, en plus de la commercialisation de l’électricité produite à partir de ces centrales.

La commercialisation de l’électricité produite «se fera à travers un contrat de vente et d’achat d’électricité (Power Purchase Agreement PPA), conclu pour une durée d’exploitation de vingt-cinq ans (25) ans pour chacune des centrales, entre la SPV et l’acheteur désigné». La participation à l’appel d’offres est conditionnée, selon le document, par «le respect du pourcentage minimum d’exigence de contenu local, par type de produit et de services locaux». La date du 30 avril 2022 a été fixée pour l’ouverture des plis. Autant dire que 4 mois nous séparent d’une probable concrétisation de l’ambitieux projet. Cela est bien entendu conditionné par un certain engouement d’opérateurs économiques désirant investir dans l’électricité solaire.

Il faut savoir, enfin, que cet appel d’offres fait suite à la politique nationale de la transition énergétique et du développement des énergies renouvelables. Il vient donner un prolongement sur le terrain du décret exécutif n 17-98 du 26 février 2017. Près de quatre ans après, le rêve est-il en train de se réaliser ?

Yahia Bourit