<span style='text-decoration: underline;'>Après une longue lutte contre une maladie chronique</span>:<br><span style='color:red;'>Le réalisateur Tsaki Brahim n’est plus</span>

Avant-hier, la ville de Sidi Bel Abbés a perdu l’un de ses artistes résidant à l’étranger (Belgique), le réalisateur Tsaki Brahim, qui a rendu l’âme à l’âge de 74 ans après une longue lutte contre une maladie chronique.

Tsaki est né à Sidi Bel Abbés en 1946 et a vécu en Belgique afin de poursuivre ses études dans le septième art. Tsaki avait réalisé en 1980 son premier court métrage intitulé ‘La boite dans le désert’, suivi une année après par ‘Les enfants du vent’, et son succès ‘Histoire d’une rencontre’ qui raconte une liaison entre la fille d’un ingénieur pétrolier américain travaillant en Algérie et un simple jeune paysan algérien. Une rencontre qui se dessine loin des barrières culturelles des deux pays. Ce film a été primé au festival panafricain de Ouagadougou en 1985. Le cinéaste belabbésien avait aussi réalisé en 1990 ‘les enfants du néon’ et enfin ‘Ayrouwen’ en 2007.

M. Bekkar