<span style='text-decoration: underline;'>Coronavirus</span>:<br><span style='color:red;'>Le rebond des contaminations suscite l’inquiétude de certains spécialistes</span>

L’Algérie a enregistré vendredi dernier un cas de décès dû au coronavirus. Le dernier cas de décès par la Covid-19 remonte à trois mois. La tendance haussière des contaminations enregistrée ces dernières semaines se confirme au fil des jours, suscitant de l’inquiétude chez certains professionnels de la santé.

Le bilan rendu public vendredi dernier par le ministère de la Santé fait état de 46 nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et 37 guérisons, alors qu’un décès a été déploré ces dernières 24 heures en Algérie. Alors que le dernier cas de décès avant celui annoncé vendredi dernier a été enregistré en mois d’avril dernier, le sous-variant d’Omicron appelé BA.5 pourrait être à l’origine de la hausse constatée depuis plusieurs jours. La forte contagiosité du sous-variant BA.5 a été signalée dimanche dernier par l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA) qui a indiqué que celui-ci présente un taux de transmission plus élevé que ses prédécesseurs.

Intervenant sur une chaine TV, avant-hier, le médecin généraliste Dr Fethi Benachenhou, a indiqué que «le coronavirus existe encore et n’a pas été endigué», affirmant que le virus continue à se propager dans plusieurs pays notamment en Europe alors que la situation épidémiologique en Algérie était stable. Le professionnel de la santé a insisté sur la prévention et la protection dans le domaine de la santé qui doivent être «une affaire nationale». M. Benachenhou a déploré l’abandon des mesures anti-Covid-19 telles la vaccination, le port de masque, la distanciation sociale. Dans le même sillage, il a mis en garde contre l’absence des mesures de protection et de prévention alors que «nous sommes à quelques semaines du début de la période de la grippe saisonnière, une période propice pour la propagation du coronavirus».

Évoquant l’efficacité des vaccins contre le sous-variant du coronavirus BA.5, le Dr Fethi Benachenhou a indiqué que ce point reste «ambigu et il y a un manque de données sur ce sujet». Pointant du doigt le rôle des mariages, les regroupements au niveau des plages et les compétitions sportives dans le rebond des contaminations, le médecin a appelé les citoyens à revenir aux gestes barrières (port de masque, distanciation physique…). “Il ne faut pas que les citoyens attendent que la nouvelle vague atteigne son pic pour qu’ils recourent aux gestes barrières», a-t-il averti.

Il convient de rappeler que l’Institut Pasteur, dans un communiqué rendu public le 17 juillet dernier, a indiqué que depuis le mois de juin, un nouveau sous-variant d’Omicron, le BA5, a été détecté dans certaines wilayas du pays, qui a progressivement remplacé le sous-variant BA2 qui circulait jusque-là. «L’augmentation de l’intensité de circulation du BA5 à partir de la semaine du 03 juillet a été corrélée à une légère hausse des cas de Covid-19, au cours de ce mois tel qu’observé dans les pays où la circulation de ce sous-variant est en cours, et il n’est pas surprenant de constater une augmentation des cas dans les prochains jours, cela fait partie du cycle d’évolution des virus», a indiqué l’organisme dans son communiqué.

Mohand. S