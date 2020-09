Immédiatement après le constat d’inondations qui ont frappé plusieurs villes du pays dans la foulée des intempéries d’avant-hier, le président de la République a ordonné à la Direction générale de la Sûreté nationale de «diligenter immédiatement une enquête sur les causes de l’élévation anormale du niveau des eaux enregistrées dans certaines routes et trémies dans le pays», rapporte un communiqué de la présidence de la République. Cette célérité dans la réaction est, il faut bien le souligner, assez nouvelle dans les habitudes de l’Etat. Il y a lieu de rappeler, en effet, que les inondations que vivent les villes algériennes ne relèvent pas de l’inattendu. Ces 20 dernières années, ce phénomène est cyclique et tous les Algériens en ont eu droit. Mais jusque là, on accusait le coup, on déblayait les dégâts en se promettant que cela ne se reproduirait pas. Mais force est de constater qu’aucune des dizaines de leçons n’a été apprise par les autorités locales et centrales du pays. Faut-il souligner, à ce propos, la pléthore d’intervenants et de commentaires sur ces incidents qui pourrissent la vie des Algériens, le temps que durent les réparations des dégâts. On entend parler d’avaloires mal nettoyés, de chantiers de construction ne respectant pas les normes, d’incivisme des citoyens, de réchauffement climatique… bref, toutes les suppositions y passent sans qu’aucun responsable ne prenne la mesure de ce qu’il faut faire pour en finir avec ces épisodes catastrophiques récurrents.

C’est là qu’intervient l’instruction du président de la République. Ce qui n’a jamais été entrepris, le sera dans le cadre de l’enquête confiée à la DGSN. Les officiers de ce corps de sécurité qui bénéficient de fait de l’impartialité, poseront des questions à tous les acteurs intervenant de près ou de loin dans le secteur. A l’issue des investigations on saura qui a été responsable de cet état de fait, qui a fait preuve de négligence et la part de responsabilités de chaque acteur sera spécifiée, y compris les citoyens et le réchauffement climatique. C’est dire que l’instruction présidentielle est de loin, la meilleure chose que l’on a eue depuis que le phénomène des inondations est apparu dans le pays. Cela relève du bon sens. Et pour cause, pour régler un problème il faut en identifier l’origine. Or, à ce jour, en guise d’origine du mal, les Algériens ont été abreuvés de suppositions et de critiques sans lendemain. Pour la première fois, on saura clairement ce qui a cloché depuis tout ce temps. Et cela permettra, dans le futur, de ne plus reproduire les mêmes erreurs.

Par Nabil.G