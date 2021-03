<span style='text-decoration: underline;'>Développement de l’industrie</span>:<br><span style='color:red;'>Le rôle important des organismes de contrôle et de qualité</span>

Le ministre de l’Industrie s’est réuni hier au siège de son ministère avec les responsables des organismes chargés de la qualité et de l’accompagnement des entreprises.

Ainsi, Mohamed Bacha a appelé à une mobilisation de toutes les ressources et à une conjugaison de tous les efforts pour une accélération des réformes et de la restructuration de l’économie nationale. La réunion en question, a été une occasion de rappeler l’importance et le rôle de ces organismes et institutions dans la relance économique et dans la nouvelle politique industrielle, dans une conjoncture économique difficile.

M. Bacha a insisté, à cet égard, sur «l’amélioration de la qualité de la production industrielle nationale» et de «la compétitivité à travers le développement des capacités nationales en matière de normes et de laboratoires de contrôle industriels et l’appui au processus d’accréditation aux organismes d’évaluation de la conformité et de certification des entreprises».

Il a, aussi, mis l’accent sur l’urgence de la simplification des procédures administratives pour une meilleure qualité de prestation de services et une prise en charge efficace des opérateurs économiques. Pour ce faire, ajoute le ministre, un renforcement des systèmes d’information et une meilleure gestion des bases de données sont nécessaires, ainsi que le renforcement des infrastructures d’appui au développement de la compétitivité industrielle et à la formation d’une ressource humaine qualifiée.

A rappeler qu’une quinzaine d’institutions et d’organismes, activant dans la normalisation, l’accréditation, l’appui et l’accompagnement des entreprises industrielles et petites et moyennes entreprises ont pris part à cette rencontre, tenue en présence des cadres du ministère.

Par ailleurs, et dans le cadre de la politique nationale de la promotion de la qualité et le développement d’un système d’accréditation, ayant pour objectif l’encouragement des organismes d’évaluation de la conformité, par l’octroi d’une aide financière pour l’accréditation selon les standards nationaux et internationaux qui permettra, à terme, l’établissement de la confiance dans les prestations de ces organismes entre les opérateurs, les entreprises, les consommateurs et les pouvoirs publics, et ce, par la mise en place d’un réseau de laboratoires,d’organismes d’inspection et de certification accrédités au service de l’économie nationale. Ainsi, il est question de fixer les règles générales pour la sélection des organismes d’évaluation de la conformité à l’accès au fonds d’aide de l’Etat à l’accréditation intitulé « Fonds de la Promotion de la Compétitivité Industrielle » selon les normes nationales et internationales sus citées.

Noreddine Oumessaoud