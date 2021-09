<span style='text-decoration: underline;'>L’AMBASSADRICE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD À ORAN</span>:<br><span style='color:red;'>Le Royaume-Uni veut intensifier sa coopération avec l’Algérie dans le domaine de l’environnement</span>

L’ambassadrice du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord en Algérie, Sharon Anne Wardle a fait part, lundi à Oran, de la volonté de son pays d’intensifier les relations de coopération avec l’Algérie dans divers domaines tels l’environnement, la transition énergétique et la gestion des déchets.

«Nous cherchons des opportunités de coopération dans plusieurs domaines notamment celui de l’environnement», a déclaré à l’APS, Sharon Anne Wardle, en marge d’une visite effectuée à la ville d’Oran, organisée par l’association Santé Sidi El Houari (SDH). La diplomate britannique a rappelé que son pays accueillera en novembre prochain la 26e Conférence des Parties des Nations unies sur le changement climatique (COP 26), soulignant que la Grande Bretagne a développé des solutions et technologies dans le domaine de l’environnement notamment en ce qui concerne la gestion et la valorisation des déchets. «Alors qu’on commence à sortir de la crise sanitaire liée à la Covid-19, il y aura aujourd’hui plus d’opportunités devant permettre d’intensifier le partenariat économique et culturel entre le Royaume-Uni et l’Algérie», at- elle encore souligné. L’ambassadrice du Royaume- Uni a pris part, lors de sa visite à Oran, à une rencontre avec la société civile, organisée au siège de l’association SDH, en présence des responsables locaux de l’Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA) et de «Regions of Climate Action» (R 20), ainsi qu’une dizaine de jeunes porteurs de projets dans le domaine de la valorisation des déchets, formés et encadrés par le R 20 Med. Il s’agit de projets innovants dans le domaine de la valorisation de déchets et la conception de produits bio, entre autres la fabrication de sacs en papier à partir de produits valorisables, la production de détergents 100% bio, ou encore la fabrication de sacs biodégradables. Il s’agit de projets prometteurs », selon Mme Warlde, qui a promis d’étudier les possibilités de développer des opportunités de coopération autour de ces projets. L’ambassadrice du Royaume Uni a, par ailleurs, visité plusieurs monuments culturels et historiques de la ville d’Oran, le musée «Ahmed Zabana», le Fort et la Chapelle de Santa Cruz et les Bains turcs de Sidi El Houari, en l’occurrence.