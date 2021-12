<span style='text-decoration: underline;'>Recommandations du chef de l’Etat sur la relance industrielle</span>:<br><span style='color:red;'>Le satisfecit des opérateurs industriels</span>

Les travaux de la Conférence nationale sur la relance industrielle se sont poursuivis hier à Alger et la clôture de cette rencontre est prévue pour aujourd’hui, lundi. À l’ouverture des travaux, samedi dernier, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a appelé à la lever les contraintes et les obstacles qui entravent l’investissement dans le secteur industriel.

Le chef de l’Etat a donné des orientations pour augmenter l’apport du secteur industriel dans le PIB de l’Algérie qui ne dépasse pas les 6% ces dernières années. En réaction aux recommandations du chef de l’Etat, le président de la Confédération des industriels et producteurs algériens (CIPA), Abdelwahab Ziani, a affiché sa satisfaction, lors de son intervention, hier, sur les ondes de la chaîne Une de la Radio nationale.

M. Ziani s’est dit satisfait des directives du président Tebboune lors de la Conférence nationale sur la relance industrielle, soulignant qu’elles constituent le début du retour de la confiance entre le patronat et l’Etat en vue de promouvoir l’industrie algérienne pour devenir un véritable appui au développement national. «Les membres du patronat sont satisfaits suite à la réponse apportée par le président de la République pour prendre en charge leurs préoccupations qui concernent le blocage des projets et les entraves à l’investissement «, a-t-il déclaré.

M. Ziani a affirmé qu’à l’occasion de cette conférence nationale, le chef de l’Etat a donné un exemple sur le nombre des entreprises bloquées. «Il s’agit d’environ 600 entreprises qui sont à l’arrêt et qui emploient près de 75 000 personnes», a-t-il ajouté. Le président de la CIPA a affirmé que le président de la République a affiché sa disposition pour obliger les banques à financer les projets d’intérêt général. «Je crois que ces directives marquent le début du retour de la confiance entre le patronat et l’État, ce qui est une bonne chose qui fait le bonheur de tous, ce qui assure la relance de notre industrie, qui est capable d’être un véritable appui au développement», a affirmé l’intervenant.

L’invité de la chaîne Une a affirmé que la recommandation de M. Tebboune, appelant les banques à financer les industries de transformation à hauteur de 90%, constitue l’une des propositions de la CIPA. «Le financement par les banques des projets de l’industrie de transformation à hauteur de 90% est une décision importante», a-t-il jugé.

Pour le président de la CIPA, il est temps que les banques accompagnent toutes les entreprises, qu’elles soient privées ou publiques. «Je pense qu’il y a actuellement environ 5 000 projets dans le domaine de l’agriculture qui feront un bond en avant si les banques les financent», a-t-il suggéré.

Pour ce qui est de l’avenir de l’industrie nationale, M. Ziani a affirmé que son souhait est que l’année 2022 sera l’année de l’industrie algérienne pour qu’elle puisse sortir de la crise qu’elle connaît et réaliser le sursaut requis, constatant que l’Algérie a les capacités d’exporter. Le président de la CIPA a plaidé, dans ce sillage, pour l’accélération des travaux de l’aménagement des postes frontaliers de l’Est et du Sud du pays tels que celui de Debdeb (Illizi), de Tindouf et de Tamanrasset.

«Nous voulons faire de ces points de passages frontaliers des zones franches qui facilitent le processus d’exportation vers l’Afrique, car nos voisins africains sont satisfaits de la qualité de nos produits et leurs prix compétitifs», a-t-il appuyé.

M. Ziani a affirmé, dans ce cadre, que le patronat a élaboré un important programme pour assurer la relance de l’industrie algérienne, à condition que l’administration les accompagne avec la rapidité requise, notamment en ce qui concerne l’ouverture des points de passages au cours du premier trimestre 2022. Le même intervenant a affirmé que l’industrie algérienne dispose de tous les potentiels pour faire sortir l’économie nationale de sa dépendance aux hydrocarbures.

