<span style='text-decoration: underline;'>Algérie/Russie</span>:<br><span style='color:red;'>Le Secrétaire général du MDN par intérim reçoit le vice-ministre russe de la Défense</span>

Le Secrétaire général du ministère de la Défense nationale (MDN) par intérim, le Général-Major Mohamed Saleh Benbicha, a reçu, dimanche à la Base aérienne de Boufarik, le vice-ministre russe de la Défense, le Général-Colonel Alexander Fomin, et la délégation qui l’accompagne, indique un communiqué du MDN.

«A l’occasion de l’organisation par l’Algérie de la Compétition (l’Ami Fidèle), au titre des jeux militaires internationaux-2021, et dans le cadre de la consolidation des liens d’amitié et de coopération entre les deux pays et les deux armées, Monsieur le Général-Major Mohamed Saleh Benbicha, Secrétaire général du ministère de la Défense nationale par intérim, a reçu, aujourd’hui 29 août 2021, le Général-Colonel Alexander Fomin, Vice-ministre de la Défense de la Fédération de Russie et la délégation qui l’accompagne, au niveau de la Base aérienne de Boufarik (1ère Région militaire), en présence des Commandants de Forces et de Directeurs centraux du ministère de la Défense nationale», précise le communiqué.