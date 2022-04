<span style='text-decoration: underline;'>Yacine Merabi de Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>«Le secteur de la formation professionnelle doit se rapprocher davantage des opérateurs économiques»</span>

Lors de sa visite de travail et d’inspection dans la wilaya de Mostaganem qu’il a effectuée avant-hier, le ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, Yacine Mérabi, a instruit les responsables locaux de mettre en activité plus accrue, une maison d’accompagnement et d’orientation pour faciliter aux diplômés du secteur l’accès au monde de l’entreprenariat.

Le ministre a également insisté dans le même ordre d’idées sur l’ouverture que doit opérer le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels sur l’environnement économique pour répondre au mieux aux besoins du développement local et national. A cet effet, le secteur doit se rapprocher davantage des opérateurs économiques a dit le ministre, en vue de l’insertion des diplômés, d’une part et de la création de micro-entreprises d’autre part. Au CFPA « Bensabeur Affif » à Mostaganem, le ministre, accompagné du wali et du P/APW, a visité des ateliers où des stagiaires effectuaient des travaux électroniques, sous la conduite de leurs professeurs.

Au CFPA de Hassi Mamèche où les spécialités d’hôtellerie et de restauration sont enseignées, le ministre a encouragé les responsables , soulignant que la wilaya de Mostaganem est une région touristique. Au CFPA de Sidi Lakhdar, spécialisé dans la formation de main d’œuvre qualifiée dans les domaines de la pêche, l’aquaculture et l’agriculture, le ministre a aussi encouragé les responsables, leur demandant de renforcer ces formations, d’autant plus que Mostaganem est une région à vocation agricole et de pêche maritime. Aussi, au complexe privé « Câblerie de Mesra », 10 diplômés ont été permanisés dans leurs postes de travail à l’occasion de la visite du ministre.

Celui-ci a également présidé les cérémonies de signature de trois conventions entre la direction de wilaya de la formation professionnelle et trois responsables d’entreprises privées, l’une spécialisée dans le montage et l’entretien des tableaux publicitaires et l’autre Adwane dans la fabrication de produits chimiques, et la troisième « SAMSUNG » (étrangère), chargée de la réalisation d’une centrale électrique à Mostaganem, en vue de la formation d’une main d’œuvre qualifiée.

Charef. N