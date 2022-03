<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Le secteur de la Santé fait sa mue</span>

54 milliards de centimes sont consacrés par l’Etat aux travaux de réhabilitation des urgences médicales, sis à la sortie Est de Mostaganem qui seront bientôt lancés. Leur durée est de quatre mois. Ensuite suivront les travaux de réhabilitation de l’hôpital Che Guevara ».

Les malades qui restent dans cet établissement hospitalier seront transférés au centre hospitalo-universitaire, sis à kharrouba – Mostaganem. C’est ce qu’a décidé le wali en commun accord avec le directeur de wilaya de la santé, le président du conseil médical universitaire et les responsables concernés, à l’issue d’une réunion au cours de laquelle le chargé du bureau d’études a présenté un exposé relatif aux futurs travaux de réhabilitation des dites structures sanitaires. A rappeler que la subvention de 54 milliards de centimes a été octroyée, il y a plus de huit ans, mais elle fût gelée suite à la crise financière qui a frappé le pays, conséquemment à la chute des prix des hydrocarbures.

Cependant, la dite subvention a subi un dégel l’année dernière. Par ailleurs, au cours de cette réunion, présidée par le wali et à laquelle assistait la directrice des équipements, il a été fait état de la construction prochainement de deux lycées à Sidi Lakhdar et à Mostaganem, de 1000 places pédagogiques chacun, pour un coût de 29 et 34 milliards respectivement.

Charef.N