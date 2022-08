<span style='text-decoration: underline;'>Abdelhakim Belabed</span>:<br><span style='color:red;'>Le secteur de l’Education «prêt» à dispenser l’enseignement de l’anglais au Primaire à compter de la prochaine Rentrée</span>

Le secteur de l’Education national est «prêt» à dispenser l’enseignement de la langue anglaise au cycle primaire, à compter de la prochaine rentrée scolaire, en application de la décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé mardi le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belabed.

M. Belabed qui présidait, par visioconférence, une Conférence nationale avec des directeurs de l’Education, des Secrétaires généraux (SG), des chefs de services au sein des directions de l’Education, et des cadres de l’administration centrale, a mis en avant la «disponibilité du ministère à dispenser l’enseignement de la langue anglaise dans le cycle primaire, à compter de la prochaine rentrée scolaire, en application de la décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune», indique un communiqué du ministère. Le ministre a, également, précisé que cette décision «sera mise en oeuvre à la rentrée scolaire 2022/2023 à travers toutes les écoles primaires du pays», notamment dans ses volets relatifs au programme, au manuel scolaire, à l’encadrement, à la formation et aux réglementations pédagogiques appropriées. «Toutes les composantes du système éducatif seront mobilisées autour de cette démarche stratégique pour en assurer l’aboutissement», d’autant que cette décision «se veut un important acquis pour le système éducatif», a expliqué M. Belabed, indiquant que «l’enseignement de cette matière sera confié à des spécialistes qui bénéficieront d’une formation intensifiée». La conférence avait pour objet de donner les instructions et orientations à suivre concernant l’enseignement de la langue anglaise au primaire, à compter de la rentrée scolaire 2022/2023.