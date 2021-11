<span style='text-decoration: underline;'>Le ministre de la Jeunesse et des Sports</span>:<br><span style='color:red;'>«Le secteur disposé à assurer l’encadrement pédagogique au niveau des infrastructures sportives»</span>

Répondant à une question d’un député de l’Assemblée populaire nationale (APN) sur le manque d’encadrement pédagogique au niveau des infrastructures sportives et de jeunes, et l’absence de projets d’investissement afin de rattraper les insuffisances enregistrées dans les wilayas de Touggourt et Béjaia, M. Sebgag a fait savoir que la wilaya de Touggourt «a bénéficié de 22 projets d’investissement, dont 18 projets en cours de réalisation».

Cette nouvelle wilaya, ajoute-t-il, «sera dotée de plusieurs structures sportives et de jeunes, dont des stades de proximité et communaux, des salles omnisports, des piscines, un stade de football, en sus d’un camp et maisons de jeunes». A ce titre, il a souligné la nécessité «d’assurer l’encadrement pédagogique à travers le recrutement de la main d’£uvre qualifiée en vue d’encadrer les jeunes et d’embaucher des gardiens pour la protection de ces infrastructures». S’agissant de la wilaya de Béjaia, le ministre a rappelé qu’elle «compte actuellement 182 établissements sportifs et de jeunes, dont 114 pour l’activité sportive et 68 autres pour les jeunes», mettant en avant «les efforts consentis visant à augmenter le nombre des structures sportives et de jeunes, au vu des activités intenses dans cette wilaya». Bejaia a bénéficié de 13 projets d’investissement pour lesquels une enveloppe de près de 20 milliards DA a été allouée pour la réalisation, la réhabilitation et la couverture de plusieurs stades de proximité en gazon artificiel, a ajouté le ministre. M. Sebgag a enfin souligné l’importance de relancer le projet de réalisation d’un nouveau stade d’une capacité de 30.000 places, faisant état d’études en cours pour la réalisation d’un complexe multisports et de ses annexes et d’une opération de couverture de plusieurs stades de proximité en gazon artificiel.