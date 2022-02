<span style='text-decoration: underline;'>USM Alger</span>:<br><span style='color:red;'>Le Serbe Zlatko Krmpotić nouvel entraîneur</span>

Le technicien serbe Zlatko Krmpotić (63 ans), est devenu le nouvel entraîneur de l’USM Alger, en remplacement du Français Denis Lavagne, limogé en décembre dernier pour mauvais résultats, a annoncé le club algérois de Ligue 1 mercredi.

Krmpotić, ancien défenseur international de l’ex-Yougoslavie dans les années 1980, avait entraîné plusieurs clubs africains tels que Polokwane City FC (Afrique du Sud), APR FC (Rwanda) et le TP Mazembe (2015-2016). Arrivé ce mercredi à Alger, en compagnie de son staff, il sera assisté dans sa tâche par le Marocain Djamil Ben Ouahi, alors que le poste de préparateur physique est revenu à Kamel Boudjenane, précise un communiqué de l’USMA publié sur sa page Facebook. L’entraîneur-adjoint Azzedine Rahim qui a assuré l’intérim après le départ de Lavagne, ainsi que l’entraîneur des gardiens Lounes Gaouaoui, ont été maintenus dans ce staff, souligne la même source. En matière de recrutement hivernal, le club algérois a annoncé mardi l’engagement du milieu de terrain de l’ASO Chlef Islam Merili, pour un contrat de deux ans et demi. Avec un bilan de 8 victoires, 6 nuls et 3 défaites, l’USM Alger (30 points) a bouclé la phase aller de la Ligue 1 à la troisième place du classement occupée conjointement avec l’ES Sétif, à six points du leader le CR Belouizdad.