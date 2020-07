<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Le service de traumatologie bientôt ouvert aux malades du Covid-19</span>

Avec l’augmentation accentuée du nombre de patients atteints du coronavirus, les deux centres réservés au confinement à Sidi Bel Abbés semblent être saturés.

C’est du moins que l’on peut déduire de la récente déclaration du professeur Taleb…… Au début, les patients atteints du coronavirus étaient admis au niveau du pavillon des maladies contagieuses du Centre Hospitalier Universitaire Abdelkader Hassani. Puis les autorités médicales ont transféré les malades vers l’EPH de Sidi Djillali, Dahmani Slimane d’une capacité de 120 lits.

Au mois de juin dernier, et vu la hausse des malades atteints de la pandémie du Covid-19 qui a dépassé la centaine, le centre de rééducation sis près des urgences du CHU a été réquisitionné avec une capacité d’accueil d’une quarantaine de lits.

Mais il semble que ces deux centres se dirigent vers la saturation selon Pr Mourad Taleb, qui est le chef de service d’épidémiologie du CHU de SBA. On a même atteint les 280 cas en ce mois de juillet avec une saturation de près de 80 pour cent par les patients hospitalisés à l’EPH Dahmani Slimane et 30 % de saturation au nouveau centre de rééducation. Cette hausse est aussi liée à l’installation du laboratoire PCR au centre anti cancer (CAC) de SBA et qui peut donner des résultats d’analyses en moins de trois heures au lieu d’attendre une ou deux journées afin de recevoir des bilans du laboratoire d’Oran.