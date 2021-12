<span style='text-decoration: underline;'>Aïn El Türck</span>:<br><span style='color:red;'>Le service technique de l’APC à pied d’œuvre</span>

Le début de mandature de la nouvelle assemblée communale d’Aïn El Türck s’annonce déjà laborieux eu égard, selon un élu, à l’héritage «empoisonné» légué par l’ex assemblée gelée deux ans après son investiture et qui avait laissé plusieurs chantiers ouverts dont, entre autres, ceux de l’insalubrité publique et de la voirie.

Deux chantiers herculéens, sommes-nous tentés de dire sans abuser, car la station balnéaire est censée, comme à son accoutumée, donner le coup d’envoi de la saison estivale et de surcroît, est retenue pour l’année 2022, comme zone d’appui pour les prochains jeux méditerranéens qu’organise dans moins de 7 mois, la ville d’Oran.

Les premières interventions sur la voirie ont commencé cette semaine avec la mobilisation d’importants moyens logistiques pour la réfection des chaussées endommagées et le colmatage des brèches et autres nids de poule. Selon le vice-président de l’APC chargé du volet technique, Mr Khatir, l’opération avance doucement mais sûrement, les agents techniques s’attèlent avec les moyens du parc à leur disposition et également avec l’aide de certains contributeurs à réhabiliter l’état général de la voirie avant l’ouverture de la saison estivale. Il faut dire que faute d’entretien permanent, la voirie a subi de sérieux dommages en plusieurs endroits de la ville. Les averses pluviales et les malfaçons relevées dans la réalisation des retenues collinaires, ont constitué un autre facteur de dégradation. L’insalubrité publique et la collecte des déchets ménagers, constituent l’autre chantier qui va devoir mobiliser beaucoup d’énergie et surtout des moyens humains et techniques car la situation a atteint un seuil intolérable pour une région qui se veut être une vitrine touristique et à assurer un cadre de vie décent à ses habitants.

Si l’incivisme citoyen a une grande part de responsabilité dans cet état de fait, surtout en périodes de grandes affluences, il n’en demeure pas moins que le peu de rigueur ayant prévalu toujours dans la gestion de ce volet a conduit à l’état de déliquescence observé aujourd’hui. L’enlèvement des ordures ménagères est devenu en effet problématique au point où, il avait fallu faire intervenir lors de la saison estivale passée, l’EPIC propreté d’Oran pour éviter l’enlisement. Comme quoi, ce volet mérite à lui tout seul, un budget spécifique et une organisation sans faille si l’on veut redorer l’image de la ville et la rendre attrayante aux visiteurs et un tant soit peu, confortable pour ses habitants qui sont les premiers contribuables. La maigreur des recettes fiscales actuelles, étant le talon d’Achille de la commune d’Aïn El Türck, ne pourrait favoriser une prise en charge efficiente de ce volet. La jonction des efforts et l’assistance des pouvoirs publics, ne serait-ce que transitoirement, sont nécessaires pour transcender les premiers obstacles en attendant que le parc technique de la commune retrouve son équilibre.

Karim Bennacef