<span style='text-decoration: underline;'>Chami Mohamed</span>:<br><span style='color:red;'>Le site forestier de Sidi Abdelkader bénéficie de travaux sylvicoles</span>

Le site forestier de Sidi Abdelkader, sur les hauteurs du mont Murdjadjo (Oran), a bénéficié dernièrement de travaux sylvicoles sur une superficie de 20 hectares en préparation de la campagne 2021 de lutte contre les incendies, a-t-on appris samedi du chef de la circonscription des forêts d’Oran Chami Mohamed. le site en question a également bénéficié de travaux d’aménagement de pistes sur une distance de 10 km, ainsi que l’aménagement de tranchées pare feux sur une superficie de huit hectares, a indiqué M. Chami à l’APS en marge d’une campagne de plantation d’arbres au niveau de la forêt de «Debaïba» dans la commune de Sidi Chahmi.

Dans le cadre de la campagne de lutte contre les incendies de la saison prochaine, la forêt de la commune de Tafraoui a bénéficié de travaux sylvicoles sur une superficie de 40 ha et l’aménagement de pistes au niveau des forêts sauvages sur une distance de 8 km, a ajouté le même responsable. Ces opérations, qui ont profité aux forêts d’Oran et de Tafraoui entrent dans le cadre du programme sectoriel de développement.

A noter que les travaux ont été lancés au mois de novembre dernier, de même que ceux d’aménagement de tranchées pare feux. Les travaux d’aménagement des pistes et sylvicoles se poursuivent et seront achevés le mois de mars prochain, selon le même responsable. Concernant la campagne de plantation d’arbres, organisée aujourd’hui à la forêt de «Debaïbia» près du centre des déchets inertes, quelque 4.000 arbustes de pin d’Alep ont été plantés sur une superficie de quatre hectares, selon M. Chami, relevant que cette opération est la troisième du genre après celle de la forêt de «Grabiz» du Djebel Tafraoui et celle qui a eu lieu en coordination avec la direction des ressources en eau au niveau de la forêt de «Debaïbia».

Près de 800 citoyens parmi lesquels des travailleurs du centre d’enfouissement technique des déchets et de la commune de Sidi Chahmi, ainsi que les agents de la circonscription des forêts de Boutlélis et des associations ont participé à l’opération de reboisement, a-t-on indiqué.